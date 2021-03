Essais hivernaux F1 : diffusion, streaming, horaires... Le programme

ESSAIS HIVERNAUX. La saison de Formule 1 débute ce week-end à Bahreïn avec les traditionnels essais hivernaux. Ces derniers seront sur trois jours et devraient donner une première tendance... Diffusion TV, streaming, pilotes... Toutes les infos.

Vous étiez en manque de Formule 1 ? Hâte de monter le volume et d'attendre le premier virage pour paraphraser Julien Fébreau, commentateur de la F1 sur Canal + ? Ce week-end est votre premier rendez-vous de la saison avec le début des essais hivernaux ce vendredi. Trois jours de tests sont organisés sur le circuit de Bahreïn et non à Barcelone comme il est coutume de le faire. Un format inhabituel est également mis en place cette année car traditionnellement les essais se déroulent sur une grosse semaine et non sur un format de week-end de Grand Prix. La raison étant bien évidemment la crise sanitaire.

Du vendredi 12 mars au dimanche 14 mars, les pilotes se partageront les journées en deux avec une session le matin et l'autre l'après-midi pour un total de 8h sur la piste. En heure locale, le créneau horaire est de 10h à 14h, puis de 15h à 19h alors que si vous êtes en France il faudra vous lever un peu plus tôt puisque ce sera de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Certaines équipes décident de mettre un pilote par jour puis les deux le dimanche, d'autre alterne entre un pilote le matin, l'autre l'après-midi. Voici le programme complet des pilotes :

Vendredi 12 mars

Mercedes : Bottas (matin), Hamilton (après-midi)

Red Bull : Verstappen

McLaren : Ricciardo (matin), Norris (après-midi)

Aston Martin : Vettel (matin), Stroll (après-midi)

Alpine : Ocon

Ferrari : Leclerc (matin), Sainz (après-midi)

AlphaTauri : Gasly (matin), Tsunoda (après-midi)

Alfa Romeo : Räikkönen (matin), Giovinazzi (après-midi)

Haas : Schumacher (matin), Mazepin (après-midi)

Williams : Nissany

Samedi 13 mars

Mercedes : Hamilton (matin), Bottas (après-midi)

Red Bull : Pérez

McLaren : Ricciardo (matin), Norris (après-midi)

Aston Martin : Vettel (matin), Stroll (après-midi)

Alpine : Alonso

Ferrari : Non communiqué

AlphaTauri : Tsunoda (matin), Gasly (après-midi)

Alfa Romeo : Giovinazzi

Haas : Mazepin (matin), Schumacher (après-midi)

Williams : Latifi

Dimanche 14 mars

Mercedes : Bottas (matin), Hamilton (après-midi)

Red Bull : Pérez (matin), Verstappen (après-midi)

McLaren : Norris (matin), Ricciardo (après-midi)

Aston Martin : Stroll (matin), Vettel (après-midi)

Alpine : Ocon (matin), Alonso (après-midi)

Ferrari : Non communiqué

AlphaTauri : Gasly (matin), Tsunoda (après-midi)

Alfa Romeo : Räikkönen

Haas : Schumacher (matin), Mazepin (après-midi)

Williams : Russell

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Malheureusement, si un compte rendu des essais hivernaux seront réalisés dans les journaux du groupe Canal +, si vous voulez suivre les essais hivernaux, il vous faudra un compte sur la chaîne officielle de la F1, F1 TV Direct. Cette dernière vous permet également de visualiser de nombreuses vidéos en streaming à la demande, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés y retrouveront aussi des informations complémentaires comme le live timing ou des statistiques. Des angles de caméras inédits sont disponibles, ainsi que des caméras embarquées pour vivre la course de votre pilote préféré, comme si vous étiez avec lui dans sa monoplace ! L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner de façon mensuelle. Avec cet abonnement, vous profitez de :