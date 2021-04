GP du Portugal MotoGP : horaire, streaming, chaîne TV... Comment suivre le Grand Prix en direct ?

GP PORTUGAL. Troisième course de la saison et première pole position pour le Français Fabio Quartararo qui vise une seconde victoire consécutive. Heure, chaîne TV, diffusion en live... Toutes les infos.

Qui pour arrêter Fabio Quartararo ? Après une victoire étincelante lors du dernier Grand Prix au Qatar, El Diablo a signé la 11e pole position de sa carrière sur le circuit de Portimao. Une énorme performance pour le pilote Yamaha alors qu'il y a quelques mois le Français connaissait les pires difficultés sur ce même circuit. Malgré cette pole et le record du circuit, la satisfaction n'est pas totale car Francesco Bagnaia avait signé le meilleur tour et de loin, mais son tour a été annulé en raison du non respect du drapeau jaune. Un déclassement qui fait les affaires de Quartararo mais également de Johann Zarco qui intègre la première ligne en signant le 3e chrono juste derrière la Suzuki d'Alex Rins. L'Espagnol pourrait être le grand favori ce dimanche à cause de son rythme de course toujours très bon. Pour son grand retour à la compétition, Marc Marquez semble encore souffrir mais a signé une très belle septième place.

Retrouvez toutes les infos, dates, horaires et programme TV concernant le Grand Prix du Portugal de MotoGP ci-dessous.

Le GP du Portugal de MotoGP 2021 va avoir lieu ce dimanche 18 avril 2021 à Portimao. Retrouvez le programme complet du Grand Prix du Portugal de MotoGP 2021 ci-dessous :

Vendredi 16 avril 2021 : FP1 de MotoGP (10h55-11h40), FP2 de MotoGP (15h10-15h55)

Samedi 17 avril 2021 : FP3 de MotoGP (10h55-11h40), qualifications de MotoGP : FP4 (14h30-15h) ; Q1 (15h10) ; Q2 (15h35)

Dimanche 18 avril 2021 : Warm-up (11h20), départ du Grand Prix de MotoGP du Portugal (14h)

Pour suivre cette seconde manche du championnat du monde de MotoGP, c'est une nouvelle fois sur les chaînes du groupe Canal +. Comme à son habitude, Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 16 avril puis les qualifications le samedi 17 avril avant la course le dimanche.

Le Programme TV du GP du Portugal :

Vendredi 16 avril 2021 : FP1 à partir de 10h55 et FP2 à partir de 15h10 heure française (Canal + Décalé).

FP1 à partir de 10h55 et FP2 à partir de 15h10 heure française (Canal + Décalé). Samedi 17 avril 2021 : FP3 à partir de 10h55 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 14h30 (Canal + Décalé) qualifications à partir de 15h10 heure française. (Canal + Décalé).

FP3 à partir de 10h55 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 14h30 (Canal + Décalé) qualifications à partir de 15h10 heure française. (Canal + Décalé). Dimanche 18 avril 2021 : "La Grille" à partir de 13h25 (Canal +), Grand Prix d'Andalousie Moto GP à partir de 14h (Canal +).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.