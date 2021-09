GP des Pays-Bas F1 2021 : horaires, chaîne TV, diffusion streaming... Comment suivre le Grand Prix en direct ?

GP PAYS BAS F1. Sur ses terres, Max Verstappen partira en pole position devant le Britannique Lewis Hamilton alors que Pierre Gasly partira en 4e position.

[Mis à jour le 5 septembre 2021 à 12h20] 38 millièmes ! Pour 38 millièmes, Lewis Hamilton aurait pu gâcher la fête de Max Verstappen en signant la pole position mais c'est bien le pilote Red Bull qui a signé le meilleur temps et qui partira donc en pole sur son circuit de Zandvoort. Derrière, Pierre Gasly a une nouvelle fois époustouflé le paddock en signant un 4e temps devant les Ferrari de Leclerc et Sainz et surtout très loin devant Sergio Perez, éliminé dès la Q1. Performance en demi-teinte pour les Alpine qui partiront 8e et 9e derrière Giovinazzi qui signe un incroyable 7e temps au volant de l'Alfa Romeo.

Le GP des Pays-Bas 2021 se déroule le dimanche 24 août 2021. Cette manche se déroule sur le circuit de Zandvoort. Voici le programme complet du Grand Prix des Pays-Bas F1 2021 ci-dessous :

Vendredi 3 septembre 2021 : essais libres 1 de F1 (11h30-12h30), essais libres 2 de F1 (15h-16h).

Le Grand Prix des Pays-Bas va uniquement être diffusé sur Canal + et sur les chaînes du groupe Canal +, comme Canal + Sport cette année. La course du GP des Pays-Bas 2021 sera quant à elle diffusée en direct sur la chaîne principale le dimanche 5 septembre. Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 28 août puis les qualifications le samedi avant la course le dimanche. A noter que Canal + Sport diffusera également les courses de Formule 3 de ce Grand Prix des Pays-Bas.

Le Programme TV du GP des Pays-Bas 2021 :

Vendredi 3 septembre 2021 : essais libres 1 à partir de 11h10 et essais libres 2 à partir de 14h40 heure française (Canal + Sport).

Diffuseur exclusif de la saison de F1 en France, Canal + diffuse l'intégralité du week-end de course, essais libres compris le samedi matin. Il est également possible de visionner la course en direct ainsi que les essais libres et qualifications sur votre ordinateur via la plateforme de streaming MyCanal.fr, disponible sur abonnement. A noter que le site officiel de la F1, F1.com, propose lui aussi un service d'abonnement appelé F1 TV Direct. Il permet de visualiser de nombreuses vidéos en streaming à la demande, ainsi que les essais et courses de F1 en direct. Les passionnés de F1 les plus chevronnés y retrouveront aussi le live timing ainsi que des statistiques, et pourront même suivre leur piloté préféré en caméra embarquée pendant la course. L'abonnement annuel à ce service coûte la somme de 189 euros. Il est aussi possible de s'abonner au mois. Avec cet abonnement, vous profitez de :