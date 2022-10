Pénurie de carburant : et les autoroutes ? Les outils et cartes pour trouver de l'essence

Avec les départs pour les vacances de la Toussaint, la recherche d'essence sera l'une des principales activités du week-end. Voici les meilleurs outils pour éviter la pénurie de carburant sur l'autoroute...

Les nouvelles ont pour l'instant de quoi partir tranquille : un peu plus de 16% des stations-service en France connaissaient encore des difficultés de carburant hier, contre plus de 20% la veille et environ 30% dans les pires jours de la crise. La pénurie d'essence continue néanmoins dans certains régions, où une station sur cinq voire une station sur quatre est parfois en manque d'un ou de plusieurs carburants.

Avec les départs en vacances de la Toussaint ce week-end, la pénurie de carburant reste donc une préoccupation majeure des automobilistes. Pour rassurer, les réseaux autoroutiers ont livré des chiffres rassurants ce vendredi 21 octobre. 90% des stations-service le long des autoroutes disposeraient d'essence, dont 92% pour Vinci Autoroutes, 90% pour Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) et 88% pour APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).

Lire aussi

Pour éviter la pénurie d'essence et trouver du carburant, ces sociétés proposent des outils en ligne qui permettent de préparer son trajet et ses arrêts pour faire le plein. Pour trouver de l'essence, des systèmes dédiés ont même été mis en place en cette période de pénurie. Vinci propose ainsi sur son Services-aires.vinci-autoroutes.com la liste des stations disposant de carburant ou en rupture partielle ou totale en temps réel, comme la Sanef qui propose de se connecter à son service de trafic en temps réel. APRR pour sa part a publié une page récapitulative, avec un tableau listant les aires avec les stations où du carburant est disponible.

Notre moteur de recherche pour trouver du carburant

Pour prendre l'autoroute et partir en vacances ou en week-end, les autres outils mis à disposition sur le Web depuis le début de la pénurie d'essence sont toujours valables. Linternaute.com a développé un moteur de recherches à partir des données officielles sur les carburants qui permet de s'informer sur la situation des stations d'un département ou d'une commune traversée, avec un classement par date et heure de mise à jour.

Depuis le début de la pénurie de carburant, les outils sont foison sur la Toile pour aider les automobilistes à trouver de l'essence. La carte du ministère de l'Economie est à ce titre une des sources les plus fiables, mais la carte collaborative du site Mon-Essence.fr est aussi précieuse. De nombreuses applications de trafic ou dédiées à la pénurie sont aussi disponibles sur smartphone à l'instar de Waze, Gasoil Now ou encore Essence & co.