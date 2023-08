Citroën simplifie sa gamme, comment s'appellent les trois nouvelles finitions ?

La marque aux chevrons a décidé de redéfinir la gamme de ses modèles à partir de la rentrée. Il n'y aura désormais plus cinq mais trois finitions, l'objectif étant de simplifier le parcours d'achat de ses clients.

Citroën joue gros dans les mois à venir. Le constructeur français sort d'une année 2022 difficile – avec une baisse de ses ventes dans l'Hexagone de près de 20 % - et celle en cours risque bien de confirmer son érosion sur le marché de l'automobile. Autant dire que les prochaines sorties de deux de ses modèles phares, la nouvelle C3 et la nouvelle C3 Aircross, attendues sur le marché début 2024, seront déterminantes pour redresser la barre. Pour lui donner un second souffle, le groupe Stellantis a choisi dernièrement de repositionner la marque. L'objectif est de la rendre encore plus accessible, avec l'ambition in fine de venir marcher sur les plates-bandes de Dacia. ''Citroën est une marque populaire, rappelle souvent Thierry Koskas, le nouveau patron installé depuis début mars. Cela ne veut pas dire low-cost. Mais on veut être capable de mettre la mobilité à la portée de tout le monde.''

Dans l'optique de se rapprocher de ses clients et d'aller en chercher de nouveaux, Citroën a fait le choix de simplifier son offre. Ainsi, comme l'indique un communiqué publié ce mercredi 30 août, le constructeur français a décidé de réduire son offre de finitions. De cinq, les modèles en auront désormais tous trois. Au revoir Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack, bienvenue aux versions You, Plus et Max qui vont remplacer les finitions actuelles dès la rentrée. ''Cette refonte, effective au 1er septembre, répond à une attente des clients et du réseau commercial visant à rendre les offres plus lisibles et claires, soutient Thierry Koskas. Grâce à une meilleure compréhension des montées en gamme et des différentes options disponibles, Citroën facilite le parcours d'achat de ses clients et favorise la confiance. En proposant des niveaux de finition adaptés et des packs d'options bien définis, la marque apporte des solutions adaptées à leurs besoins et à leur style de vie.''

Dans le même ordre d'idée, Citroën proposera un maximum de cinq packs d'options pour chacune de ses finitions, toujours dans le but d'améliorer la visibilité de ses offres. ''La gamme se recentre sur son cœur de marché en proposant le bon niveau d'équipement à chaque niveau de prix'', précise le communiqué. Avec sa nouvelle devise d'aller à l'essentiel, ''sans pour autant appauvrir le contenu proposé'', Citroën espère réussir sa relance. Rendez-vous dans quelques mois pour juger de son efficacité.