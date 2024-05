Tempête solaire : des aurores boréales observées partout en France ?

Une tempête solaire d'une intensité rare se dirige vers la Terre, ce week-end du 11 et 12 mai, provoquant des aurores boréales qui ont été observées dans plusieurs régions de France. Les images sont impressionnantes.

"Je me réveille après avoir vu la nuit en rose", se réjouit sur X Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et pour cause, les aurores boréales ont été observées en France, dans la nuit du 10 au 11 mai 2024. Sur les réseaux sociaux, les clichés de celles-ci ont été largement relayés. Certains amateurs de ce phénomène ont partagé des vidéos accélérées du ciel, comme au Mont Saint-Michel.

A Paris, et malgré la pollution lumineuse, certains internautes ont réussi à voir des aurores boréales au-dessus de la capitale.

Elles ont traversé la France, en Isère et en Côte d'or également.

Un phénomène lié à une tempête solaire

Ces images impressionnantes sont liées à une tempête solaire qui est prévue pour durer tout le week-end. Celle-ci est d'une rare intensité. Elle pourrait également perturber les réseaux électroniques et de communication. Cette intensité n'avait pas été mesurée depuis 2003. En réalité, le Soleil est actuellement en train d'éjecter des bulles de plasma qui sont appelées de la masse coronale. Ce sont des "explosions de particules énergétiques et de champs magnétiques partant du soleil", a expliqué lors d'une conférence de presse vendredi après-midi Shawn Dahl, du Centre de prévision de la météo spatiale (SWPC). Au moins sept explosions ont eu lieu en direction de la Terre entre vendredi et ce samedi matin. Le Soleil se rapproche de son pic d'activité qui suit un cycle de 11 ans.