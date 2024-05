Kendji Girac : "je me soigne". Après le drame, un message d'excuses à ses fans

Dans un post publié sur son compte Instagram, le chanteur Kendji Girac s'est adressé à ses fans, trois semaines après sa blessure par balle.

Kendji Girac est sorti du silence ce vendredi 10 mai 2024, trois semaines après sa blessure par balle survenue dans la nuit du 21 au 22 avril dernier sur une aire des gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Le chanteur, qui avait répondu aux questions des enquêteurs qui ont finalement opté pour un tir survenu pour "simuler un suicide" après une dispute avec son épouse, a adressé un message à ses fans via un post publié en story sur son compte Instagram. C'est la première fois qu'il s'exprime publiquement depuis l'événement qu'il définit lui-même comme un "drame".

La date n'est pas anodine puisque Kendji Girac rappelle qu'il s'agit du 10e anniversaire de sa victoire à l'édition 2014 du télé-crochet "The Voice" sur TF1, une émission qui l'a révélé au grand public avant la sortie d'albums couronnés de succès et plusieurs titres devenus des hits de la variété française comme "Andalouse" ou "Gitano". Il la juge comme un "jour spécial qui a changé [sa] vie".

Dans ce message, il s'adresse surtout à ses fans, assurant qu'il aurait tant voulu "vous rendre un peu de tout ce que vous m'avez donné en étant sur scène aujourd'hui pour fêter cet anniversaire, mais ce n'est pas possible et j'en suis responsable". Il ajoute ensuite s'excuser pour "toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire".

© Instagram Kendji Girac

Le chanteur donne surtout de ses nouvelles : "Je me soigne, je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi", "remerciant le ciel d'être en vie". Le chanteur termine par un ultime mot à ses fans "Je vous aime", sans donner de quelconque date de retour sur scène. Kendji Girac avait terminé à la rentrée 2023 sa précédente tournée. Selon La Provence, il devait toutefois participer à un concert à Marseille le 26 avril 2024 organisé dans le cadre du lancement des festivités pour les JO de Paris 2024. Sa participation avait été logiquement annulée.