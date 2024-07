On en voit partout sur les routes, quelle est la signification de ces piquets jaunes ?

A quoi servent ces piquets surmontés d'un petit chapeau jaune implantés le long des routes ?

Cela ne ressemble pas aux panneaux de signalisation que l'on a l'habitude de voir sur le bord des routes. Ils ne sont pas de forme ronde, carrée, triangle ni en losange. Ils ne sont pas blanc, pas plus que rouge ou bleu. Pourtant il arrive d'en croiser en voiture, aussi bien en ville qu'à la campagne. Peut-être avez-vous déjà vu un piquet métallique surmonté d'un petit toit jaune sur lequel est écrit un numéro en noir. Et comme beaucoup, vous êtes passés devant sans savoir quelle était sa signification.

Si vous avez cherché dans le Code de la route, il est possible que la réponse vous échappe encore. Et pour cause, cette installation n'a rien à voir avec la sécurité routière, ou alors indirectement. Il s'agit d'une balise qui sert à signaler la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel. Il est possible de tomber sur la même balise mais avec un petit toit rouge, cette fois il ne s'agira pas d'un conduit servant à transporter du gaz mais du liquide, comme du pétrole ou du carburant par exemple.

Le numéro indiqué sur le triangle permet quant à lui d'établir une cartographie du réseau des canalisations souterraines, à ne pas confondre par exemple avec un quelconque repère kilométrique. Ces bornes sont notamment utiles lors de travaux, elles vont permettre d'alerter les ouvriers sur la présence de réseaux enterrés. Elles assurent donc la sécurité des personnes exécutant les travaux et par ricochets celle des riverains ou encore la protection de l'environnement.

Ces piquets surmontés d'un petit chapeau jaune ou rouge ne se trouvent pas seulement le long des routes. De nombreuses canalisations de gaz traversent le sous-sol d'exploitations agricoles en France. Dans ce cas il n'est pas rare de voir fleurir des piquets au beau milieu des champs. Mais la prochaine fois que vous passerez devant l'un de ces piquets implantés sur le bord de la chaussée, ils n'auront normalement plus aucun secret pour vous. Et vous n'aurez plus aucune raison d'avoir la crainte de commettre une infraction routière pour une raison inconnue.