Tesla est dépassé, cette voiture chinoise lui fait très mal et commence à envahir Europe

La célèbre marque américaine fait face à la croissance fulgurante d'une marque chinoise sur le marché de l'électrique.

Et si Tesla perdait sa place de n°1 des ventes de voitures électriques ? Après avoir conquis l'Europe, le fabricant américain, propriété du sulfureux Elon Musk, voit la concurrence chinoise venir lui chatouiller les pieds. La Chine est depuis une quinzaine d'années le premier marché automobile dans le monde. Dans l'Empire du Milieu, peuplé par 1.4 milliard d'habitants, une voiture se vend toutes les secondes ! Pas étonnant alors que le pays produise plus de véhicules que les États-Unis, l'Inde et le Japon réunis.

Mais pour poursuivre leur croissance dans l'automobile, les Chinois ont désormais l'objectif de conquérir le marché européen. Avec comme principal atout des prix attractifs (merci les économies d'échelle) et un savoir-faire dans la fabrication de masse des véhicules électriques issu de la volonté politique, insufflée au début du siècle, de prendre le virage de l'énergie verte. Les résultats se font aujourd'hui ressentir. Jusque-là principal fournisseur de VE en Chine, Tesla a perdu son leadership cette année. L'entreprise américaine a été dépassée par la marque chinoise BYD qui, grâce à des prix cassés du fait des aides gouvernementales, est désormais la reine de l'électrique sur son sol.

Les derniers chiffres en notre possession montrent même que ''Build Your Dream'' – littéralement ''fabriquez vos rêves'' - est sur le point de rattraper Tesla à l'échelle mondiale. Avec 431 603 voitures à énergie verte écoulées dans le monde entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023, la marque chinoise, qui était une société de fabrication de batteries avant de se lancer dans l'automobile en 2003, talonne Tesla lors du troisième trimestre de l'année en cours. Avec quelque 3 500 ventes en plus, BYD aurait dépassé Tesla, la référence planétaire en matière de véhicules électriques.

Et le constructeur chinois pourrait bien combler ce petit retard d'ici la fin de l'année. La prochaine sortie de son sixième modèle, la BYD Seal, présentée il y a quelques semaines lors du salon de Munich, sera sans doute décisive. Véritable bijou technologique promettant plus de 500 kilomètres d'autonomie, la prometteuse berline va venir rouler sur les plates-bandes de la Tesla Model Y, voiture la plus vendue au monde toutes motorisations confondues. Portée par une croissance plus rapide que Tesla, la société basée à Shenzhen semble avoir tous les voyants au vert. Mais un gros grain de sable pourrait toutefois venir freiner sa progression.

Consciente de l'essor des constructeurs automobiles chinois au niveau planétaire, la commission européenne entend durcir les règles contre l'importation sur son sol des marques de voitures chinoises. En France, le nouveau barème du bonus écologique, en vigueur à partir du 1er janvier 2024, exclura d'office les véhicules électriques produits en Asie. Les marques BYD, comme MG, Aiways ou encore Leapmotor seront donc concernées. Mais Tesla aussi, elle qui assemble de nombreux de véhicules aux États-Unis et à...Shanghai. Alors, qui de BYD ou de Tesla encaissera mieux ce coup porté à leur porte-feuille ?