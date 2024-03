GP de Bahreïn de F1 : Verstappen, impérial, lance idéalement sa saison, le résumé de la course

18:00 - Le résumé de la course

Max Verstappen commence la saison sur les chapeaux de roue. Il a remporté le GP de Bahreïn sans trembler. Dès le départ, le champion du monde en titre a réussit à conserver sa première place devant un Charles Leclerc qui va connaître un début de course difficile. Le Monégasque se fait manger par ses poursuivants et notamment par son coéquipier. Il est même le premier à s'arrêter par choix mais ça ne changera pas réellement la donne. Il se refait dépasser par son coéquipier qui sortait également des stands. Déchaîné, Carlos Sainz passe même George Russell à la troisième place. Les deuxièmes arrêts aux puits ne changent pas réellement la donne. Verstappen reste leader devant son coéquipier Sergio Perez qui subit de loin la pression de Carlos Sainz. Le Néerlandais en profite pour accrocher le meilleur chrono du jour. Derrière les trois hommes de tête, Charles Leclerc va mieux et met la pression sur George Russell dans les 15 derniers tours. À 11 tours de l'arrivée précisément, Charles Leclerc va réussir à dépasser le pilote Mercedes sur une erreur de ce dernier qui part au large au virage numéro 10. Les batailles de fin de course se déroulent surtout dans la deuxième moitié du classement. Le top 10 restera inchangé. Pour les deux Français d'Alpine, l'après-midi a été particulièrement difficile comme attendu avec une 17e et 18e position pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ces derniers, comme les 18 autres pilotes de la grille, n'auront pas le temps de se reposer puisque le deuxième Grand Prix de la saison aura lieu dans une semaine en Arabie Saoudite.