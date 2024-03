La F1 débarque en Australie, à quelle heure mettre son réveil pour voir la course dimanche ?

Troisième manche de la saison 2024 de Formule 1, le Grand Prix d'Australie se disputera très tôt dimanche matin. Est-ce que Max Verstappen poursuivra son cavalier seul sur le tracé urbain de Melbourne ?

Après deux premiers Grands Prix assez fades, ponctués par deux démonstrations de Max Verstappen, la saison de Formule 1 se poursuit du côté de l'Australie ce week-end. Verra-t-on plus de spectacle à Melbourne, sur le circuit urbain de l'Albert Park présent au calendrier depuis 1996 ? Du spectacle c'est possible, du suspense c'est moins sûr tant le Néerlandais, déjà triple champion du monde, s'est montré supérieur à l'occasion des deux premières courses. Les deux deuxièmes places de son équipier Sergio Perez, plus fringant qu'en fin de saison dernière, témoignent également de la domination sans partage des Red Bull.

Relégués au second plan à Bahreïn comme en Arabie Saoudite, les Mercedes, Ferrari – qui doit enregistrer le retour de Carlos Sainz après son opération de l'appendicite survenue il y a quinze jours -, McLaren et Aston Martin tenteront une nouvelle fois de rivaliser avec l'espoir de voir, peut-être, les monoplaces de l'écurie autrichienne connaître une rare défaillance. Réponse dimanche matin aux auror, le départ du Grand Prix étant donné à 5 heures (heure française).

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Australie ?

Après deux premiers Grands Prix disputés au Moyen-Orient (Bahreïn et Arabie Saoudite), le paddock se déplace ce week-end en Australie, à Melbourne, où débutait traditionnellement chaque saison de Formule 1 il y a quelques années. Le décalage horaire entre la capitale de l'état de Victoria et Paris étant de 10 heures, il faudra être sacrément matinal pour suivre les différentes sessions en direct, à commencer par la course programmée à 5 heures dimanche.

Essais libres 1 à 2h30 le vendredi 22 mars (durée : 1h)

Essais libres 2 à 6h le vendredi 22 mars (durée : 1h)

Essais libres 3 à 2h30 le samedi 23 mars (durée : 1h)

Qualifications à 6h le samedi 23 mars (durée : 1h)

Grand Prix à 5h le dimanche 24 mars (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Australie ?

Le Grand Prix d'Australie sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Il faudra zapper sur Canal+ Sport pour regarder les pilotes en découdre lors des deux premières journées tandis que le Grand Prix, dimanche, sera retransmis sur Canal+.

Vendredi 22 mars : Libres 1 à 2h20 + Libres 2 à 5h50 sur Canal+ Sport

Samedi 23 mars : Libres 3 à 2h20 + Qualifications à 5h50 sur Canal+ Sport

Dimanche 24 mars : émission "La Grille" à 4h55 + Grand Prix à 5h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 2 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 51 points

2. Sergio Perez (Red Bull) 36 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 28 points

4. George Russell (Mercedes) 18 points

5. Oscar Piastri (McLaren) 16 points

6. Carlos Sainz (Ferrari) 15 points

7 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 12 points

. Lando Norris (McLaren) 12 points

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 8 points

10. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 1 point

. Lance Stroll (Aston Martin) 1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (VAINQUEUR : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (VAINQUEUR : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars à 7h

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril à 7h

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril à 8h

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 21h

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai à 15h

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai à 5h

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin à 20h

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à14h