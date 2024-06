L'autoroute A13 de retour à la normale, voici les dates de sa réouverture

Le tronçon de l'autoroute A13 entre Vaucresson et Paris, fermé depuis deux mois, va enfin rouvrir pour le plus grand bonheur de centaines de milliers d'automobilistes.

Voici une nouvelle qui va faire le bonheur de plusieurs centaines de milliers d'automobilistes. La portion de l'autoroute A13 entre Vaucresson et Paris va enfin rouvrir. Ce tronçon d'une grosse dizaine de kilomètres était fermé dans les deux sens de circulation depuis le 19 avril suite à la découverte d'une faille causée par un glissement de terrain. Une fermeture qui n'a pas été sans conséquences pour un très grand nombre de Français qui empruntent quotidiennement cette autoroute de l'ouest parisien pour se rendre sur leurs lieux de travail.

Un enfer pour certains qui, malgré les quelques itinéraires bis, perdaient encore plus de temps que d'habitude dans leurs voitures le matin comme le soir. En mai dernier, une voie avait été rouverte mais uniquement pour les véhicules légers. Cette fois, le Préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux, a annoncé un prochain retour à la normale avec la possibilité de circuler sur deux voies et dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson. Cette réouverture totale va se faire en deux temps.

Dès le jeudi 20 avril au matin, à 5h30 précisément, l'autoroute de Normandie retrouvera sa configuration classique dans le sens province-Paris. Il faudra en revanche patienter quelques jours supplémentaires pour que les automobilistes puissent reprendre l'A13 normalement depuis le pont de Saint-Cloud. Cela n'arrivera en effet que la semaine prochaine. Le communiqué de la Préfecture du 92 indique que "la réouverture totale de l'autoroute A13 aurait lieu dans les deux sens de circulation dès le lundi 24 juin 2024 en fin de journée."

Après deux mois de galères et d'interminables embouteillages, les usagers de cette portion d'autoroute – également très empruntée par les Parisiens lorsqu'ils partent en Normandie – vont pouvoir souffler. Les travaux pour réparer la faille et stabiliser le mur de soutènement auront donc duré deux mois. Ce fut long pour les Franciliens qui vont bientôt devoir faire face à une autre problématique sur la route : celle liée aux Jeux olympiques 2024.