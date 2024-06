GP d'Espagne : réaction attendue des Ferrari, à quelle heure suivre la course ?

Après avoir fait chou blanc au Canada, les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz tenteront de rebondir ce week-end en Espagne. Leader du championnat du monde, Max Verstappen visera lui à Barcelone sa septième victoire de la saison.

Passé de héros à Monaco à zéro quinze jours plus tard au Canada, Charles Leclerc, contraint à l'abandon à Montréal en raison d'un problème mécanique – son premier de l'année – espère rebondir en Espagne où est programmé le dixième Grand Prix de la saison. Comme son équipier monégasque chez Ferrari, Carlos Sainz, vainqueur en Australie fin mars, n'a pas vu le drapeau à damiers sur le circuit Gilles-Villeneuve, la faute à un accrochage avec Alex Albon dans la dernière partie de la course. Les difficultés de la Scuderia ne se sont pas concentrées sur le dimanche puisqu'aucun des deux pilotes n'étaient parvenus la veille à se hisser en Q3.

Les performances des Ferrari seront forcément épiées de près ce week-end, l'écurie italienne qui reste à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs mais elle a vu son avance sur McLaren se réduire sensiblement (40 points). Des McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri qui pourraient bien se montrer encore à leur avantage sur le rapide circuit de Catalogne, loin d'être le plus spectaculaire mais très exigeant pour les pneumatiques.

Il en sera sans doute de même pour la RB20 de Max Verstappen et Sergio Perez même si les deux pilotes sont sur une dynamique contraire. Vainqueur au Canada, le Néerlandais a repris ses distances avec son dauphin Charles Leclerc qu'il devance désormais de 56 points au championnat du monde. Pour le Mexicain, qui a prolongé son contrat de deux ans avec l'écurie autrichienne début juin, rien ne va plus avec deux abandons consécutifs à Monaco et au Canada. A Montréal il avait même échoué à passer en Q2. Et pour couronner le tout, le pilote de Guadalajara sera pénalisé de trois places sur la grille de départ en Espagne pour être resté trop longtemps en piste avec une monoplace endommagée sur le circuit québécois...

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Espagne ?

Après un petit crochet par le Canada, le championnat du monde de Formule 1 revient cette semaine sur le continent européen où seront disputés les sept prochains Grands Prix. Retour donc à des horaires plus traditionnels avec le début des hostilités programmé le vendredi en début d'après-midi, des qualifications le samedi à l'heure du goûter des enfants et le départ de la course donné dimanche à 15 heures.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 21 juin (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 21 juin (durée : 1h)

Essais libres 3 à 12h30 le samedi 22 juin (durée : 1h)

Qualifications à 16h le samedi 22 juin (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 23 juin (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Espagne ?

Le Grand Prix d'Espagne sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres, vendredi et samedi, seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que les qualifications et le Grand Prix passeront sur la chaîne Premium.

Vendredi : Libres 1 à 13h15+ Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 12h15 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 13h55 puis Grand Prix à 15h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 9 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 194 points

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138 points

3. Lando Norris (McLaren) 131 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108 points

5. Sergio Perez (Red Bull) 107 points

6. Oscar Piastri (McLaren) 81 points

7. George Russell (Mercedes) 69 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 55 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41 points

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 points

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17 points

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 points

13. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

13. Niko Hülkenberg (Haas) 6 points

15. Pierre Gasly (Alpine) 3 points

16. Alex Albon Williams) 2 points

16. Esteban Ocon (Alpine) 2 points

18. Kevin Magnussen (Haas)1 point

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin à 15h

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin à 15h

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet à 16h

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h