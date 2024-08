GP Italie : les McLaren ont-elles dépassé les Red Bull ?

Dominatrice depuis deux saisons, l'écurie Red Bull n'a plus beaucoup de marge sur ses rivales cette année. Les dernières courses donnent même l'avantage aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Et si Red Bull perdait sa couronne ? L'écurie autrichienne, sacrée championne du monde des constructeurs en 2022 et 2023, a perdu de sa superbe cette saison. Plutôt dominantes lors des premières courses, avec quatre succès obtenus lors des cinq premiers Grands Prix, les monoplaces baptisées RB20 ont depuis perdu en performance. Une baisse de régime qui se lit dans les résultats puisque ni Max Verstappen ni Sergio Perez ne sont parvenus à amener leur voiture à la victoire à l'occasion des cinq derniers Grands Prix.

Depuis la fin juin, Mercedes, trois fois (Autriche, Grande-Bretagne, Belgique), et McLaren, deux fois (Hongrie, Pays-Bas), ont tout raflé. Si l'équipe de Lewis Hamilton et George Russell alterne encore le très bon et le moyen, comme le week-end dernier à Zandvoort (8ème et 7ème), les "Orange" de Lando Norris et Oscar Piastri ont définitivement franchi un cap. La démonstration du premier nommé en course sur les terres de Verstappen – qu'il a relégué à 22 secondes ! - a marqué les esprits.

Quand la Red Bull semble stagner, la McLaren progresse à chaque fois qu'elle bénéficie d'évolutions. Ce fut le cas avant Miami et avant les Pays-Bas, deux courses remportées par Norris. Le pilote britannique, revenu à 70 points de Vesrtappen, se félicitait dimanche dernier que "le rythme de la voiture était tout simplement hallucinant." Il s'est même offert la cerise sur le gâteau en signant le meilleur tour en course en fin de Grand Prix. Dans l'autre camp, Verstappen semble ne pas comprendre ce qui se passe. "J'ai souffert tout le week-end et nous avons du mal à régler nos problèmes, analysait-il après être monté sur la deuxième marche du podium. On est lents et en plus on abîme les pneus. C'est surprenant parce que c'était notre force avant. On ne doit pas paniquer. On doit juste régler notre problème."

Le problème des Red Bull aujourd'hui porte un nom : McLaren. La MCL38 est devenue la plus rapide du plateau et il y a de grandes chances pour que cela reste ainsi jusqu'à la fin de la saison. Avec seulement 30 points d'avance au championnat des constructeurs, Red Bull pourra-t-elle résister au retour des McLaren pour se coiffer d'une troisième couronne mondiale consécutive. Premiers éléments de réponse ce week-end à Monza.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Italie ?

Ce seizième Grand Prix de la saison est le dernier disputé en Europe avant huit courses disséminées en Asie et en Amérique. Les horaires restent donc classiques, avec les premiers tours de roue donnés vendredi à partir de 13h30. Les qualifications, samedi, débuteront à 16 heures, tandis que le départ de la course aura lieu à 15 heures, comme le veut la tradition sur le Vieux continent.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 30 août (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 17h le vendredi 30 août (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 12h30 le samedi 31 août (durée : 1h)

Qualifications à 16h le samedi 31 août (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 1er septembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Italie ?

Le Grand Prix d'Italie sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport. Seule la course, dimanche à partir de 15h, aura les honneurs de la chaîne premium.

Vendredi : Libres 1 à 13h15 + Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 12h15 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 13h55 + départ du Grand Prix à 15h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 15 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 295 points

2. Lando Norris (McLaren) 225 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 192 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 179 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 172 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 154 points

7. Sergio Perez (Red Bull) 139 points

8. George Russell (Mercedes) 122 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 22 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

14. Pierre Gasly (Alpine) 8 points

15. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

16. Kevin Magnussen (Haas) 5 points

16. Esteban Ocon (Alpine) 5 points

18. Alex Albon (Williams) 4 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h