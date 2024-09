Plus besoin de climatisation pour se rafraîchir en voiture, cette invention va faire un carton

Cette innovation testée par une grande marque permet de refroidir l'intérieur des voitures sans utiliser la climatisation.

Et s'il était bientôt possible de ne plus utiliser la climatisation de sa voiture l'été quand il fait chaud ? Aujourd'hui, la quasi totalité des véhicules en circulation sont dotés de ce système de refroidissement de l'habitacle qui, avouons-le, est salvateur en période de fortes chaleurs. Sauf que la clim, réglable au degré ou demi-degré près, a aussi ses inconvénients. Si la différence de température avec l'air extérieur est trop importante – il est conseillé de ne pas dépasser un écart de 5-7 degrés - il n'est pas rare d'attraper un rhume. Surtout, l'utilisation de la climatisation influe sur la consommation de carburant de votre véhicule, ce qui implique un passage un petit peu plus fréquent à la pompe et donc des euros en moins dans le porte-monnaie.

Mais peut-on vraiment se passer de la climatisation l'été et faire comme beaucoup d'automobilistes il n'y a pas si longtemps, à savoir baisser ses vitres pour ne pas cuire à l'étouffée ? Pas facile d'abandonner un confort, mais certains constructeurs réfléchissent à des alternatives. C'est le cas de la marque Nissan qui depuis quelques années planche sur un moyen de refroidir les voitures sans avoir recours à la climatisation. Pour parvenir à ses fins, le constructeur japonais – père entre autre de la petite citadine Micra – s'est associé en 2021 avec une société spécialisée dans les produits de refroidissement. De cette collaboration avec l'entreprise Radi-Cool est née une découverte révolutionnaire dans le monde automobile.

© 2024 Nissan

De quoi s'agit-il ? Nissan a testé une nouvelle peinture capable par ses propriétés chimiques de réduire le transfert de chaleur vers les différentes surfaces de la voiture. Les ingénieurs ont effectué un essai grandeur nature en stationnant sous le soleil un modèle NV100 sur le tarmac de l'aéroport international de Tokyo afin de faire une comparaison avec les autres véhicules recouverts d'une peinture traditionnelle. Les résultats sont bluffants. La Nissan recouverte d'une peinture "réfrigérante" était moins chaude de 12 degrés sur ses surfaces extérieures (capot, toit, portes...). Dans l'habitacle, le thermomètre affichait en moyenne 5 degrés de moins !

Une simple couche de peinture – un procédé déjà utilisé pour "refroidir" certains bâtiments mais retravaillé pour s'adapter à l'automobile -, permet donc de faire chuter la température à l'intérieur d'une voiture. Jusqu'à présent, les ingénieurs de Nissan ont fait l'expérimentation uniquement avec une peinture blanche mais ils ont bon espoir de pouvoir obtenir des résultats similaires avec d'autres couleurs.

Cette innovation devrait permettre aux automobilistes de réduire sensiblement l'utilisation de la climatisation dans un futur assez proche. Ce qui pourrait avoir de grosses répercussions sur l'autonomie des voitures électriques. La climatisation joue beaucoup sur la charge des batteries. En diminuant son utilisation, les conducteurs pourront parcourir plus de kilomètres entre deux recharges. Tout en restant au frais !