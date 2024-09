"Périphérique à 50km/h : voici le temps exact que vous allez mettre en plus pour faire le tour de Paris"

Voici le temps que les automobilistes devraient perdre avec la nouvelle limitation de vitesse sur le périphérique parisien.

C'était l'un des sujets chauds de la rentrée. Et après quelques débats animés, l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien, prôné de longue date par la maire Anne Hidalgo, sera bien effectif à partir du 1er octobre, soit dans à peine plus de trois semaines. Comme annoncé par la maire de Paris le 9 septembre, la limitation de la vitesse va donc passer de 70 à 50km/h sur l'ensemble du boulevard ceinturant la capitale emprunté chaque jour par plus d'un million de véhicules. De très nombreux automobilistes vont donc devoir rapidement s'habituer à rouler sur le "périph" comme en ville s'ils ne veulent pas se faire cueillir par un radar. Cette baisse de la vitesse aura évidemment des répercussions sur le temps de trajet de plusieurs centaines de milliers de travailleurs. Mais dans quelles proportions ?

Le périphérique parisien, composé de 38 portes (entrées/sorties), a été dessiné sur un tout petit peu plus de 35 kilomètres, 35,4 exactement. A la vitesse de 70 km/h, la limitation en vigueur depuis 2014, effectuer un tour complet, que ce soit sur le boulevard intérieur (sens des aiguilles d'une montre) ou extérieur (sens contraire), un véhicule met environ une demi-heure, précisément 30 minutes et 20 secondes. Pour trouver ce résultat, nous avons divisé la distance par la vitesse (35.4 : 70), ce qui a donné 0.505 heure, soit 30.3 minutes. Dans ces conditions de circulation sans trafic, quel sera le temps supplémentaire que mettra un conducteur pour faire le tour de Paris en limitant sa vitesse à 50km/h ?

© MARIO FOURMY/SIPA

En utilisant la même formule mathématique, le calcul donne 0.708 heure, ce qui correspond à 42.48 minutes, donc quasiment 42 minutes et 30 secondes. Plus de 12 minutes supplémentaires pour réaliser le tour entier dans un trafic fluide, voici précisément le temps que fera "perdre" à un usager du périphérique l'abaissement de la limitation de vitesse de 70 à 50km/h. Il est vrai qu'on peut se demander qui s'amuse à faire le tour complet de la ceinture parisienne ? Heureusement pas grand-monde. La plupart des automobilistes l'empruntent en moyenne sur une dizaine de kilomètres.

Il est donc plus intéressant de calculer la différence de temps pour faire 10 kilomètres sur le périphérique parisien selon que l'on roule à 70 ou à 50 km/h. Les résultats donnent respectivement 8 minutes et 30 secondes avec la réglementation actuelle et 12 minutes lorsqu'elle aura changé au début du mois prochain.

Bien sûr, celui qui demeure 40 ans après sa création l'axe routier le plus fréquenté d'Europe n'est que très rarement fluide. Il est même très souvent embouteillé, aux heures de pointe mais pas seulement. L'accroissement du temps de parcours de plusieurs centaines de milliers d'automobilistes sera donc à pondérer puisqu'il est fréquemment impossible de rouler à 70km/h, que ce soit à proximité de la Porte d'Orléans, de la Porte de Bercy ou de la Porte de la Chapelle. C'était d'ailleurs l'un des arguments des défenseurs du passage à 50km/h, outre le fait que cela doit contribuer à la baisse de la pollution et des nuisances sonores tout autour de Paris...