Airbags Takata : encore un rappel ! 2 autres marques touchées. Voici les voitures concernées

Les propriétaires d'une vingtaine de modèles de voitures vont devoir passer d'urgence au garage pour pouvoir continuer de rouler sur nos routes.

L'affaire des airbags Takata rebondit une nouvelle fois. De très nombreux automobilistes français devraient très prochainement être avertis de ne plus utiliser leur véhicule sous peine de se mettre en danger. Coupables d'avoir causé des accidents mortels un peu partout dans le monde - 11 cas ont été répertoriés en France –, les coussins de sécurité fabriqués par la société japonaise liquidée en 2017 équipent toujours de très nombreuses voitures en circulation sur notre territoire. Le ministère des Transports a annoncé ce jeudi une nouvelle campagne de rappels de ces airbags défectueux, susceptibles d'exploser au visage des passagers lors de leur déclenchement.

Après les groupes Stellantis et Volkswagen, contraints il y a quelques mois de rappeler plusieurs dizaines de milliers de véhicules, ce sont deux autres constructeurs mondialement connus qui vont devoir alerter leurs clients d'un passage obligatoire au garage. Mercedes et Toyota sont en effet dans le viseur des autorités, avec de très nombreux modèles concernés par ce nouveau rappel à grande échelle. Si vous possédez une voiture de la marque allemande ou de la marque japonaise, commercialisée entre 2001 et 2018, il est possible que vous soyez obligés de faire changer les airbags de votre auto dans les prochaines semaines.

© saravuth - stock.adobe.com

Comme ce fut le cas précédemment des marques Citroën, DS Automobiles, Volkswagen et Audi, ce sont un grand nombre de modèles fabriqués par Mercedes et Toyota qui possèdent des airbags Takata potentiellement dangereux. Ils seraient vingt au total, dont les très populaires Classe A, produites entre 2004 et 2016, et Yaris, sorties d'usines entre 2001 et 2017. Les constructeurs vont dans un premier temps devoir identifier leurs véhicules encore équipés d'airbags défectueux avant d'envoyer un courrier à tous leurs clients concernés.

Chez Mercedes, la liste complète des modèles concernés comprend, outre la Classe A, la Classe C génération II et III produites entre 2005 et 2016, la Classe E IV sur la même période mais aussi les Classe M, R, GL, SLK ,SLS ou GLK toujours entre 2004 et 2016. Chez Toyota, outre la Yaris produite entre 2001 et 2017, on trouve l'Auris sorti entre 2006 et 2013, l'Avensis entre 2002 et 2008, la Corolla de 2001 à 2010, le Hilux entre 2005 et 2015 ou encore le SUV RAV4 sorti d'usine entre 2003 et 2005.

Tous les propriétaires de modèles Mercedes et Toyota vont aussi avoir la possibilité de vérifier sur le site internet des constructeurs, avec le numéro d'identification de leur véhicule sur leur carte grise, s'ils font partie des automobilistes à qui il va être fortement conseillé de ne plus rouler avec leur voiture en attendant le remplacement des airbags. La plateforme est en ligne sur les deux sites des constructeurs :

Dans un communiqué, le ministère des Transports a précisé que les airbags de 2,3 millions de véhicules restent encore à remplacer en métropole. Autant dire que l'on n'a pas encore fini d'entendre parler du scandale Takata...