Nouveau Renault Scénic : de monospace à SUV 100% électrique ! Toutes les photos

RENAULT SCENIC. Présenté lundi au salon de Munich, le Nouveau Renault Scénic, 5ème du nom, passe définitivement de monospace familial à SUV. Conçu exclusivement en électrique, avec une autonomie de 600 kilomètres, il fera face à une forte concurrence sur un segment toujours aussi prisé.

[Mis à jour le 4 septembre à 12h18] C'est à la veille de l'ouverture au public du Salon de Munich, qui se tient cette année du 5 au 10 septembre, que Renault a présenté ce lundi la nouvelle génération, la cinquième, du Scénic. Né en 1996, le monospace familial, l'une des plus grosses réussites de la marque au losange, effectue un virage à 180 degrés pour se transformer définitivement en SUV. Comme cela avait été annoncé de longue date, le Nouveau Scénic sera exclusivement électrique, à l'instar de la Mégane E-Tech intronisée sur le marché l'année dernière.

Pour le constructeur français, la sortie du Scénic E-Tech électrique (son appellation complète) est un pas de plus vers l'électrification de sa gamme. Mais le nouveau SUV familial, conçu "de manière plus durable" et recyclable à 95%, va devoir défendre sa place sur un segment hyper concurrentiel. D'ailleurs, ce n'est certainement pas un hasard si seulement huit jours séparent la présentation du Scénic E-Tech et celle de la Nouvelle Peugeot e-3008, laquelle sera dévoilée le 12 septembre.

Quelles nouveautés sur le Nouveau Renault Scénic ?

Le gabarit du Scénic a changé. Plus long de 6 centimètres (4m47) mais moins haut - 1m57 contre 1m65 pour son prédécesseur -, ce cinquième opus du monospace familial présenté en Concept-Car il y a 32 ans a changé ses proportions pour devenir un SUV à part entière. Sa largeur, qui n'a perdu qu'un petit centimètre (1m86), offre toujours de l'espace à l'intérieur, une volonté affirmée chez Renault de conserver "une voiture à vivre".

© RENAULT

La silhouette de ce Renault Scénic E-Tech est plus massive que le petit frère né en 2016. Avec son long capot horizontal, ses lignes affûtées, ses protections en plastique sur les ailes et sur les bas de caisses, ses grandes roues montées sur des jantes de 19 ou 20 pouces, ou encore ses poignées affleurantes, le Nouveau Scénic dégage une impression de robustesse et d'aérodynamisme renforcées par le becquet de toit à l'arrière.

© RENAULT

La face avant du Nouveau Renault Scénic adopte la même signature lumineuse en forme de demi-losange que celle récemment découverte sur le Rafale et la Clio V. Les optiques, très fins, aiguisent son visage tandis que la calandre, formée par une multitude de petits losanges, se fond dans la carrosserie.

© RENAULT

Il n'y a pas de révolution à l'arrière du véhicule . Le nouveau Logo de la marque au losange prend place au centre du hayon mais n'est pas rétroéclairé comme le concept-car avait pu le laisser présager. Les deux feux sont positionnés comme deux flèches de chaque côté de la carrosserie. Six teintes de carrosserie habilleront le Scénic E-Tech : rouge Flamme, bleu Nocturne, noir Étoile, gris Schiste brillant, gris Schiste Satin et blanc nacré. Une livrée biton sera disponible sur certaines finitions.

© RENAULT

Dans l'habitacle, tout a été pensé pour le confort des passagers. Etiré de 10 centimètres, pour passer à 2m78, l'empattement du véhicule offre aux passagers arrière un espace très appréciable que le toit panoramique en verre, dont la surface peut être opacifiée par segments comme sur le Rafale présenté au printemps dernier, ne fait qu'accentuer malgré la diminution de la taille des vitres par ailleurs. Si certains espaces de rangement ont disparu, ceux sous le plancher par exemple, tout comme les tablettes façon avion derrière les sièges avant, le SUV se dote désormais d'un large accoudoir central à l'arrière. Ce dernier abrite deux ports USB et un support amovible pouvant accueillir verticalement une tablette ou deux smartphones. En revanche, réduction de la taille et du poids du véhicule oblige, la banquette arrière ne sera plus coulissante.

© RENAULT

Toujours à l'intérieur, la planche de bord, identique à celle de la Mégane E-Tech, intègre deux écrans, de 12.3 pouces pour le compteur numérique et de 12 pouces pour la dalle centrale dédiée à l'infodivertissement. Le système multimédia openR Link est toujours de mise et s'est enrichi de nouvelles applications. Le grand accoudoir central coulissant, idéal pour les rangements, a lui aussi été conservé. A noter que Renault n'a utilisé aucun cuir, y compris sur le volant, et le chrome a minima dans un souci environnemental. De nombreux matériaux utilisés pour habiller l'habitacle sont d'ailleurs issus du recyclage.

© RENAULT

Les motorisations du Nouveau Renault Scénic ?

Comme dit plus haut, ce cinquième opus du Renault Scénic sera 100% électrique. Le SUV, développé comme la Mégane E-Tech sur la plateforme CMF-EV, proposera deux motorisations développant une puissance de 170 et 220 chevaux. La première sera alimentée par une batterie de 60 kWh pour une autonomie WLPT annoncée à 420 kilomètres par le constructeur, ce qui placerait ce Scénic V dans la moyenne des véhicules de son segment. La seconde option, évidemment plus coûteuse, permettra, toujours selon Renault, de dépasser les 600 kilomètres d'autonomie (610 exactement), ce qui permettrait de rallier Bordeaux depuis Paris sans passer par une borne de recharge électrique. Ce moteur plus puissant sera alimenté par une batterie de 87 kWh.

Quand sortira le Nouveau Renault Scénic ?

Il faudra encore patienter un petit peu avant de s'imaginer au volant du Scénic cinquième du nom. Si le SUV a été présenté en ce début du mois de septembre, profitant de la tenue du Salon de Munich, son lancement commercial est prévu au printemps 2024.

Quel sera le prix du Nouveau Renault Scénic ?

Aujourd'hui le prix de la Mégane E-Tech en entrée de gamme avec le moteur de 220 ch est de 42 000 euros. Il n'est donc pas risqué d'affirmer que le Nouveau Renault Scénic coûtera plus cher. Eu égard aux prix pratiqués chez la concurrence, il ne serait pas surprenant de voir le tarif du modèle d'entrée de gamme atteindre, voire dépasser, les 45 000 euros.