Calendrier MotoGP 2021 : dates, diffusion TV, pilotes... Tout savoir

La saison 2021 de MotoGP n'a pas débuté mais le calendrier connaît déjà quelques changements pour l'entame de la saison avec le report à une date indéterminée du Grand Prix d'Argentine et du Grand Prix des Amériques prévus le 11 et 18 avril. Pour compenser et ne pas perdre de temps, les pilotes enchaîneront deux courses au Qatar, le Grand Prix inaugural et le second intitulé Grand Prix de Doha, le 4 avril. Pour remplacer le GP des Amériques, la direction a décidé de remettre au programme le GP du Portugal à Portimao, un circuit qui avait fait sensation en fin de saison dernière. Voici le programme complet de la saison 2021 :

Après une saison 2020 particulière en raison de la pandémie du coronavirus, l'année 2021 devrait permettre le retour d'un calendrier "normal" même si deux Grands Prix sont déjà reportés. On notera également le retour du Grand Prix de Finlande, le calendrier :

28 mars : GP du Qatar (Losail)

4 avril : GP de Losail

18 avril : GP du Portugal (Portimao)

2 mai : GP d'Espagne (Jerez)

16 mai : GP de France (Le Mans)

30 mai : GP d'Italie (Mugello)

6 juin : GP de Catalogne (Barcelone)

20 juin : GP d'Allemagne (Sachsenring)

27 juin : GP de Hollande (Assen)

11 juillet : GP de Finlande (Kymiring)

15 août : GP d'Autriche (Spielberg)

29 août : GP de Grande-Bretagne (Silverstone)

12 septembre : GP d'Aragon (Motorland Aragon)

19 septembre : GP de Saint-Marin (Misano)

3 octobre : GP du Japon (Motegi)

10 octobre : GP de Thaïlande (Buriram)

24 octobre : GP d'Australie (Phillip Island)

31 octobre : GP de Malaisie (Sepang)

14 novembre : GP de Valence

Comme pour la Formule 1, la MotoGP sacre un champion du monde pilote et un champion du monde constructeur à l'issue de la saison. Des points sont attribués à l'arrivée pour les 15 premiers selon le barème suivant : 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point. Lors de la saison 2020, c'est l'Espagnol Joan Mir sur la Suzuki qui a été sacré champion du monde. Pour établir le classement des constructeurs, on additionne les points obtenus par les deux pilotes de l'équipe.

Plusieurs constructeurs sont présents en MotoGP, il s'agit de Yamaha, Honda, Ducati, KTM, Suzuki et Aprilia. Au total, ces constructeurs se partagent 11 écuries, voici les équipes :

Ecurie Moteur Repsol Honda Team Honda Ducati Team Ducati Monster Energy Yamaha Yamaha Team Suzuki Ecstar Suzuki Red Bull KTM Factory Racing KTM Aprilia Racing Team Gresini Aprilia Petronas Yamaha SRT Yamaha Pramac Racing Ducati LCR Honda Honda Esponsorama Racing Ducati Tech 3 KTM Factory Racing KTM

22 pilotes seront au départ de la saison 2021 sans compter les pilotes invités qui feront leur retour après une année 2020 de pandémie. Plusieurs changements sont à noter avec chez les Français Fabio Quartararo qui intègre le Team Yamaha officiel à la place de Valentino Rossi qui part chez Yamaha Petronas et Johann Zarco qui aura une Ducati d'usine chez Pramac. Plusieurs rookies seront également présent cette année avec Luca Marini, Enea Bastianini et Jorge Martin alors que trois pilotes quittent le paddock, Andrea Dovizioso, qui veut observer une année sabbatique avant de faire son retour en 2022, Cal Crutchlow qui est devenu pilote d'essais pour Yamaha, et Tito Rabat, voici les pilotes :

Ecurie Pilote n°1 Pilote n°2 Repsol Honda Team Marc Marquez Pol Espargaro Ducati Team Jack Miller Pecco Bagnaia Monster Energy Yamaha Maverik Vinales Fabio Quartararo Team Suzuki Ecstar Joan Mir Alex Rins Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira Brad Binder Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro ? Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi Franco Morbidelli Pramac Racing Johann Zarco Jorge Martin LCR Honda Takaaki Nakagami Alex Marquez Esponsorama Racing Enea Bastianini Luca Marini Tech 3 KTM Factory Racing Danilo Petrucci Iker Lecuona

Comme l'an passé, la saison 2021 de MotoGP sera à suivre en intégralité sur une seule chaîne payante en France : Canal +. La chaîne propose de suivre en direct les essais libres dès le vendredi, la séance de qualifications le samedi et la course le dimanche. Canal+ est disponible sur abonnement.