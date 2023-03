Calendrier F1 2023 : c'est reparti ! Toutes les dates des Grands Prix

F1 2023. La saison de F1 2023 s'annonce épique avec 24 courses à son calendrier, dont un retour à Las Vegas en plus de Miami et Austin. Voici toutes les dates du calendrier de F1 2023.

[Mis à jour le 2 mars 2023 à 12h32] C'est reparti ! Après un hiver marqué par de nombreux transferts dont le départ à la retraite du quadruple champion du monde Sebastian Vettel, la F1 entame une saison 2023 de tous les records, à commencer par celle du nombre de Grands Prix prévus, 24 dont trois aux Etats-Unis puisqu'après avoir découvert Miami l'an dernier, la F1 va faire son retour à Las Vegas sur un inédit circuit tracé autour du célèbre Strip.

Les fans de F1 suivront aussi avec attention les débuts des jeunes rookies Logan Sargeant chez Williams, premier pilote américain depuis 2015, et Oscar Piastri le prometteur australien qui a claqué la porte de l'académie pour rejoindre en catimini McLaren lors d'un transfert qui a fait jaser tout le paddock. D'autres scruteront les débuts sur une saison complète du plus expérimenté Nyck de Vries chez Alpha Tauri en remplacement de Pierre Gasly dont l'attelage franco-français et même 100% normand avec Esteban Ocon chez Alpine fait déjà beaucoup parler. Enfin, Ferrari avec son nouveau patron français Frédéric Vasseur, parviendra-t-elle enfin à bousculer Red Bull alors que Mercedes rêve aussi de retour au premier plan pour déboulonner Max Verstappen ? Autant de questions passionnantes et de duels en piste à suivre jusqu'au 26 novembre, date du dernier Grand Prix au calendrier 2023. Ce sera à Abu Dhabi. Voici tout ce qu'il faut savoir.

La saison 2023 de Formule 1 devrait compter 24 Grands Prix, un record entre le 5 mars à Sakhir pour le Grand Prix de Bahreïn et le 24 novembre 2022 à Yas Marina sur le tracé d'Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2023 :

GP de Bahrein (Sakhir) : dimanche 5 mars 2023, à 16h heure française

: dimanche 5 mars 2023, à 16h heure française GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : dimanche 19 mars 2023, à 18h heure française

dimanche 19 mars 2023, à 18h heure française GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 2 avril 2023, à 7h heure française

dimanche 2 avril 2023, à 7h heure française GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 30 avril 2023, à 14h, heure française

dimanche 30 avril 2023, à 14h, heure française GP de Miami : dimanche 7 mai 2023, à 21h30 heure française

dimanche 7 mai 2023, à 21h30 heure française GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 21 mai 2023, à 15h heure française

: dimanche 21 mai 2023, à 15h heure française GP de Monaco : dimanche 28 mai 2023, à 15h heure française

dimanche 28 mai 2023, à 15h heure française GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 4 juin 2023, à 15h heure française

dimanche 4 juin 2023, à 15h heure française GP du Canada (Montréal) : dimanche 18 juin 2023, à 20h heure française

dimanche 18 juin 2023, à 20h heure française GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 2 juillet 2023, à 15h heure française

dimanche 2 juillet 2023, à 15h heure française GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 9 juillet 2023, à 16h heure française

dimanche 9 juillet 2023, à 16h heure française GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 23 juillet 2023, à 15h heure française

dimanche 23 juillet 2023, à 15h heure française GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 30 juillet 2023, à 15h heure française

: dimanche 30 juillet 2023, à 15h heure française GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 27 août 2023, à 15h heure française

dimanche 27 août 2023, à 15h heure française GP d'Italie (Monza) : dimanche 3 septembre 2023, à 15h heure française

dimanche 3 septembre 2023, à 15h heure française GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 17 septembre 2023, à 14h heure française

dimanche 17 septembre 2023, à 14h heure française GP du Japon (Suzuka) : dimanche 23 septembre 2023, à 7h heure française

dimanche 23 septembre 2023, à 7h heure française GP du Qatar (Losail) : dimanche 8 octobre 2023, à 15h heure française

dimanche 8 octobre 2023, à 15h heure française GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 22 octobre 2023, à 21h heure française

dimanche 22 octobre 2023, à 21h heure française GP du Mexique (Mexico) : dimanche 29 octobre 2023, à 20h heure française

dimanche 29 octobre 2023, à 20h heure française GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 5 novembre 2023, à 19h heure française

dimanche 5 novembre 2023, à 19h heure française GP de Las Vegas : samedi 18 novembre 2023, à 7h heure française

samedi 18 novembre 2023, à 7h heure française GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 26 novembre 2023, à 14h heure française

Pas de changement dans le paddock. Si quelques noms officiels d'écuries peuvent changer, il s'agit de simples évolutions liées aux sponsors titres. On retrouvera 10 équipes au départ de la saison 2023 donc 20 monoplaces sur la grille de départ.

Red Bull Racing

Mercedes AMG Petronas

Scuderia Ferrari

McLaren F1 Team

Alpine F1 Team

Scuderia Alpha Tauri

Aston Martin

Williams Racing

Alfa Romeo F1 Team

Haas F1 Team

Pas mal de changements sur la grille avec des transferts, des départs et des petits nouveaux qui arrivent en F1. Si le statu quo est de mise dans le top 3 composé de Red Bull, Mercedes et Ferrari, Alpine et McLaren ont changé un pilote. Voici la composition de la grille cette année.