Une nouvelle arnaque pullule sur les pare-brise, voici ce qu'il faut vérifier pour l'éviter

Les arnaques ne se limitent pas aux mails et aux SMS. Des habitants de Seine-et-Marne (77) en ont fait l'expérience ces derniers jours avec de faux PV payables via un QR Code frauduleux. On vous explique comment ne pas vous faire avoir.

Les cybercriminels ne sont jamais à cours d'idées. Leur dernière trouvaille ? Fabriquer de fausses contraventions déposées sur le pare-brise des véhicules. Des habitants du département de la Seine-et-Marne en ont fait la cruelle expérience ces derniers jours, au point que la gendarmerie du 77 a décidé de communiquer ce dimanche 14 mai pour prévenir de ce procédé frauduleux. La technique est simple : les escrocs déposent sur les pare-brises de faux PV payables via un QR Code. Une fois scanné, ce QR Code renvoie vers un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de l'ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions).

Le montant de l'amende de 35 euros pour "non-respect des règles de stationnement" est alors indiqué à la victime, laquelle est ensuite invitée à renseigner ses données personnelles ainsi que son numéro de carte bancaire pour payer sa (fausse) amende. Si la victime ne s'est pas rendue compte de l'arnaque (ce qui n'est pas facile), elle est même redirigée après avoir payé vers le vrai site de l'ANTAI ! Les arnaques à la fausse contravention sont légion en France mais sont habituellement envoyées par mail ou par SMS. Les cybercriminels se sont donc engouffrés dans la brèche du QR Code, lequel sert de plus en plus dans la vie quotidienne des Français.

Et notamment pour payer des…contraventions. Mais si un QR Code figure bien sur les documents envoyés par courrier pour régler son PV, il faut toujours passer par le site officiel amendes.gouv.fr avant de procéder au paiement ou à celui de l'entreprise mandatée par votre ville (notamment Streeteo, comme sur la photo ci-dessus qui montre un "vrai" PV). Et d'une manière plus générale, il est recommandé de ne jamais scanner de QR Code d'un document inconnu. En ce qui concerne la communication, elle se fait exclusivement par voie postale. Donc si vous trouvez prochainement sur le pare-brise de votre voiture une amende avec un QR Code à scanner, méfiance et vérifiez les autres informations présentes sur la contravention. Et si par malheur vous vous êtes fait piéger, appelez votre banque sans perdre une minute !