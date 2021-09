Dacia Jogger : les photos, prix et infos sur le crossover 7 places

DACIA JOGGER. Le Dacia Jogger, un crossover 7 places devant remplacer à la fois le Lodgy et le Dokker, a été dévoilé vendredi 3 septembre. Quel est sa taille, son prix ou sa date de sortie ? Voici les premières photos et infos !

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 12h03] Dacia a dévoilé le vendredi 3 septembre le modèle qui sera la star de son stand au salon de Munich à partir du 6 septembre, le Dacia Jogger. Depuis plusieurs années, Dacia prépare le remplaçant de son monospace vieillissant le Lodgy ainsi que de son "Kangoo roumain", le Dokker. Pour coller à la tendance du SUV pseudo-baroudeur, Dacia a tranché et cède à la mode tout en conservant une optique familiale avec un véhicule 7 places.

Le Dacia Jogger complète ainsi le SUV Dacia Duster, star de la gamme de la marque roumaine du groupe Renault au côté de la plus petite citadine polyvalente Dacia Sandero, renouvelée en fin d'année 2020. Le Dacia Jogger est ainsi un crossover entre berline familiale, break et SUV. La face avant reprend ainsi de nombreux traits de la dernière Dacia Sandero alors que l'arrière peut davantage laisser songer à un break, notamment par ses optiques proches de ce que peut faire Volvo. Le côté baroudeur est quant à lui accentué par les protections d'arches de roues, les skis à l'avant et à l'arrière sous le bouclier ou les barres de toit. Dacia le présente d'ailleurs comme "un véhicule familial parfaitement adapté aux activités de plein air".

Les premières photos ont finalement été dévoilées ce vendredi 3 septembre à 10h. Retrouvez-les toutes dans notre diaporama en cliquant ci-dessus.

Dacia a donc levé le voile le 3 septembre sur son nouveau véhicule familial, le Jogger. Voici un petit résumé des premières infos disponibles :

4,55m de long, ce qui en fait le plus gros véhicule Dacia de la gamme actuelle. L'empattement est de 2,90m, la largeur de 1,41m, la hauteur de 1,63m.

Un look proche de la Sandero, notamment à l'avant. On retrouve la signature lumineuse en forme de Y et les barres de toit modulables.

En version 5 et 7 places avec deux sièges indépendants en rang 3 et une vitre de custode assez large pour leur permettre d'avoir une bonne luminosité.

Version limitée "Extrême" au lancement avec un look baroudeur plus affirmé à l'image des skis de protection gris à l'avant et à l'arrière, des stickers distinctifs et une dotation complète à l'intérieur (caméra de recul, climatisation régulée, carte mains libres...)

La modularité au rendez-vous : en version 5 places, le volume de coffre est annoncé à 708 litres VDA contre 160 litres en version 7 places et 565 litres VDA avec le rang 3 rabattu.

Ce sera l'un des grands défis de Dacia qui entend monter en gamme sur ses plus gros modèles mais doit garder son image de marque aux tarifs très attractifs. L'offre du Dacia Jogger s'annonce donc agressive avec peut-être un ticket d'entrée en hybride à moins de 20 000 euros, ce qui serait un vrai coup de pied dans la fourmilière d'un marché du véhicule hybride en plein boom.

Le Dacia Jogger devrait reprendre une grande partie des motorisations de la gamme Dacia, notamment celles de la Sandero et du Duster. L'Argus annonçait en revanche l'arrivée d'une version hybride via les moteurs turbo essence 100 chevaux puis via la motorisation e-Tech 140 chevaux déjà vue sous le capot de la Renault Clio. Il n'en sera rien au lancement mais Dacia confirme l'arrivée d'un modèle hybride dès 2023. En attendant, l'offre de lancement sera effectuée avec deux motorisations essence :

moteur essence TCe 110 chevaux

moteur Eco-G 100 en bicarburation essence et GPL.

Le Dacia Jogger sera donc présenté en Allemagne, au salon de Munich à partir du 6 septembre 2021. Son arrivée dans les concessions est logiquement attendue pour le début de l'année 2022.