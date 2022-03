Renault Austral : toutes les photos du SUV "tueur de 3008" !

RENAULT AUSTRAL. Renault a dévoilé ce mardi 8 mars son nouveau SUV compact. Le Renault Austral remplace le Kadjar dans la gamme de la marque au losange et a dans son viseur le Peugeot 3008, au succès insolent depuis sa sortie en 2016. Retrouvez ici les premières infos techniques, sur les prix, date de sortie et les premières photos !

[Mis à jour le 8 mars 2022 à 10h31] Renault lève le voile ce mardi 8 mars sur son nouveau SUV, le Renault Austral. Remplaçant du Kadjar, il doit incarner la nouvelle ère de Renault, inauguré par la sortie récente de la nouvelle génération de la Mégane, 100% électrique et baptisée Mégane E-Tech. Cette fois pas d'électrique à bord mais de l'hybride pour ce SUV compact destiné à la route et dont l'ambition sera de rivaliser avec le Peugeot 3008, énorme succès pour la marque au Lion au prix d'un design plus agressif et affirmé que le pâle Kadjar.

Pour y arriver, Renault a cette fois tranché dans le vif avec des flancs saillants, une signature lumineuse moderne et des équipements intérieurs présentés comme plus premium et mieux agencés. Suffisant pour faire de l'ombre à un 3008 qui commence à accuser le poids des ans mais aussi au Volkswagen Tiguan, poids lourd de la catégorie en Europe ? Voici les premières infos à retenir sur ce nouveau Renault Austral ainsi que les premières photos.

Les premières photos du Renault Austral

Renault a dévoilé son nouveau SUV compact, le Renault Austral, le 8 mars 2022 au terme d'une grosse campagne de teasing qui avait vu la marque française détailler de nombreux aspects de son SUV.

Quelles sont les infos à retenir sur le Renault Austral ?

Le Renault Austral intègre la catégorie des SUV compacts, un secteur déjà bien embouteillé mais générateur de belles marges car souvent accompagné d'équipements premium et de finitions élevées.

C'est le remplaçant du Renault Kadjar lancé en 2015. Cousin technique du Nissan Qashqai, le Renault Kadjar a permis à Renault de se positionner sur ce marché mais a vite souffert d'un design plus fade que ses rivaux arrivés quelques mois plus tard, Peugeot 3008 en tête.

Avec 4,51m de long, le Renault Austral mesure trois centimètres de plus que son prédécesseur, le Renault Kadjar, mais surtout six centimètres de plus que le Peugeot 3008. Au bénéfice de l'espace intérieur et du confort de ses occupants ?

L'Austral est conçu sur la plateforme CMF-CD de 3 ème génération et sera proposé notamment avec un nouveau moteur E-TECH hybride et un système revu de 4 roues directrices, dit 4Control Advanced.

génération et sera proposé notamment avec un nouveau moteur E-TECH hybride et un système revu de 4 roues directrices, dit 4Control Advanced. A l'intérieur, la planche de bord reprend le dessin général inauguré sur la Mégane E-Tech avec notamment deux larges écrans, un pour l'instrumentation, l'autre pour l'info-divertissement via une forme de tablette au centre. Les deux écrans semblent se rejoindre via une forme de L. Ils mesurent 12,3' pouces pour l'écran d'instrumentation et 12" pour l'écran vertical central

Une version au look plus sportif sera proposée. Elle se nomme Esprit Alpine et se dote d'une teinte exclusive dite Gris Schiste Satin.

Essence, hybride... Quels moteurs sur le Renault Austral ?

Pas de diesel ! Renault anticipe les futures réglementations et bannit le diesel de son nouveau SUV. Le Renault Austral est proposé avec plusieurs motorisations hybride : le système E-Tech Hybrid sur réseau 400 Volts développe jusqu'à 200 chevaux. Cette motorisation associe un nouveau moteur 3-cylindres essence turbo de 1,2 litres de 130 chevaux avec un moteur électrique de 50kW soit 68 chevaux et une batterie lithium-ion sous 400 V. Au final, deux niveaux de puissance sera proposés sur ce haut de gamme : 160 et 200 chevaux.

L'Austral sera aussi proposé avec une hybridation plus légère via deux motorisations :

le Mild Hybrid Advanced de 130 chevaux avec un bloc essence 3-cylindres 1,2l turbo

le Mild Hybrid avec un moteur 4-cylindres 1,3 litre turbo déjà connu chez Renault et proposé en deux niveaux de puissance, 140 et 160 chevaux.

Dévoilé le 8 mars 2022, le Renault Austral devrait faire ses premiers pas sur la route cet été pour un lancement commercial d'ici la fin de l'année 2022.

A quel prix sera vendu le Renault Austral ?

Renault n'a pas dévoilé de prix pour l'heure mais on peut estimer un prix de lancement au-dessus des 30 000 euros pour la version de base, sans doute entre 32 000 et 35 000 euros.