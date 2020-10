Dr Stamen Grigorov : sans ce scientifique, pas de yaourt !

Docteur Stamen Grigorov est né le 27 octobre 1878 et mort le 27 octobre 1945 - le jour de son 67e anniversaire. L'occasion est double, de mettre ce médecin et microbiologiste à l'honneur, aujourd'hui. Saviez-vous que c'est principalement à ce scientifique que l'on doit l'invention du yaourt ?

Avis à tous les gourmands ! Sans le Docteur Stamen Grigorov, le yaourt n'aurait certainement jamais existé. Ce médecin et microbiologiste est décédé il y a tout juste 75 ans, et c'est également son anniversaire posthume que l'on fête aujourd'hui, puisqu'il est né le 27 octobre 1878. Mais alors, qui est-il exactement ? Ce scientifique est né dans le village de Studen Ivzor, en Bulgarie. C'est à Montpellier qu'il a suivi des études de sciences naturelles, avant de poursuivre son parcours scolaire à Genève, en Suisse, pour étudier les sciences médicales. En 1905, Stamen Grigorov a découvert le lactobacillus bulgaricu, la principale bactérie qui permet la fermentation du lait, et donc la production du yaourt.

"Quel est le rapport entre le yaourt et la médecine ?", direz-vous. À vrai dire, il existe bel et bien un lien entre ce produit alimentaire devenu l'un des desserts les plus consommés dans le monde, et la science. Les recherches du Docteur Stamen Grigorov, menées dans plusieurs instituts à travers la planète, ont montré que le yaourt bulgare aidait au traitement de diverses maladies telles que les infections, les maladies oto-rhino-laryngées, la tuberculose, les problèmes d'estomac et d'intestin, les ulcères, certaines maladies gynécologiques, ou encore la fatigue. Ces bienfaits sont dus à la riche teneur en vitamines, ainsi qu'au lactose, aux protéines et d'autres substances stimulantes.

Et ce n'est pas tout ! Le Docteur Grigorov a également participé à la création d'un vaccin antituberculeux, sur lequel ont essentiellement travaillé Albert Calmette et Camille Guérin, à l'Institut Pasteur de Lille. Le 20 décembre 1906, soit environ un an après que Stamen Grigorov a découvert la bactérie pour fabriquer le yaourt, un rapport scientifique sur "Le vaccin antituberculeux" a été publié dans la revue scientifique La Presse Médicale. Il n'y a pas à dire, le Docteur Stamen Grigorov était un grand Monsieur !