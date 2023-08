Altina Schinasi : sa paire de lunettes est connue de tous, qui est celle à qui Google rend hommage ?

ALTINA SCHINASI. Un hommage est rendu par Google ce vendredi 4 août à Altina Schinasi, la conceptrice américaine des fameuses lunettes en forme d'œil de chat.

[Mis à jour le 4 août 2023 à 11h37] Ce vendredi, Google célèbre le 116e anniversaire de l'emblématique créatrice américaine Altina 'Tina' Schinasi, reconnue pour avoir conçu les fameuses lunettes en forme d'œil de chat. L'artiste est née le 4 août 1907 de parents immigrés à Manhattan, New York. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Altina Schinasi est partie à Paris pour étudier la peinture, ce qui a éveillé son intérêt pour le domaine des arts. Plus tard, elle retourne aux États-Unis et étudie l'art à l'Art Students League de New York. Elle a commencé sa carrière en tant qu'étalagiste pour de nombreux magasins de la Cinquième Avenue.

Cela lui a donné l'occasion d'apprendre auprès d'artistes renommés tels que Salvador Dalí et George Grosz, qu'elle admirait. "Devant la vitrine d'un opticien voisin, elle a remarqué que la seule option pour les lunettes de femmes consistait en des montures rondes aux motifs banals", explique Google.

Cette observation a incité la créatrice à concevoir un modèle unique pour les femmes, imitant la forme des masques d'Harlequins qu'elle avait observés à Venise, en Italie, pendant le carnaval. Estimant que les bords pointus sont flatteurs pour le visage, elle a commencé à travailler sur sa monture innovante.

Un succès toujours d'actualité

Au moment de présenter sa création, tous les grands fabricants ont rejeté sa paire de lunettes en forme d'œil de chat sous prétexte qu'elle n'était pas à la mode. Elle n'en démord pas et s'adresse à un commerçant local. Celui-ci lui fait confiance et les lunettes deviennent rapidement un succès, valant à Altina Schansi une grande renommée.

À la fin des années 1930, les lunettes Harlequin sont devenues un accessoire de mode incontournable pour les femmes aux États-Unis. Outre les lunettes de vue, elle s'est aventurée dans le monde du cinéma. En 1960, elle produit un documentaire de son ancien professeur George Grosz intitulé George Grosz's Interregnum. Ce documentaire a été nominé aux Oscars et a remporté la première place au Festival du film de Venise. Si elle a échoué à réaliser un film sur la Marche de Washington de Martin Luther King, elle a ensuite mis au jour un nouveau concept de chaises, les "Chairacters".

Une véritable "visionnaire" comme la caractérise Google dans son hommage. Aujourd'hui, près d'un siècle après sa création, l'œil de chat d'Altina Schinasi, décédée en 1999, fait partie des accessoires de mode en vogue dans le monde entier.