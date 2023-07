Votre poisson ne collera plus sur la grille du barbecue si vous utilisez cet ingrédient

Qui dit été et vacances dit barbecue ! Et il n'y a pas que des brochettes et des saucisses au menu. Le poisson grillé régale aussi les papilles tout l'été. Mais quelle corvée quand il s'agit de nettoyer les grilles du barbecue après y avoir cuit du poisson.

Le barbecue, c'est un des petits plaisirs de l'été préféré des Français. C'est simple, bon, facile et rapide à préparer. Il n'y a rien de mieux pour passer un bon moment entre amis en en famille l'été dans le jardin, sans avoir passé des heures en cuisine. Pour changer des merguez et de chipos cet été, tentez le poisson grillé, c'est un régal ! Mais attention, décoller le poisson de la grille du barbecue peut être un vrai cauchemar.

Quelle mauvaise surprise quand le poisson est cuit et qu'on n'arrive pas à le retirer de la grille sans le casser. Adieu le plat de poisson joliment présenté, et bonjour les problèmes de nettoyage. Heureusement, il existe une astuce infaillible pour éviter de se retrouver dans cette situation délicate...

Le citron pour éviter que le poisson colle sur la grille du barbecue

Le poisson permet de cuisiner un repas un peu plus sain au barbecue. Saumon, sardines, maquereaux... Vous n'avez que l'embarras du choix. Si le poisson grillé est un délice, le moment de le servir peut être catastrophique. Bonne nouvelle, il vous suffit d'un seul ingrédient pour éviter le désastre du poisson qui reste collé sur la grille du barbecue. Voici ce mode d'emploi :

Coupez des rondelles de citron. Placez-les sur la grille, de façon à ce que que la grille soit totalement couverte. Posez le poisson côté peau sur le citron. Laissez cuire.

Le résultat : le poisson ne colle pas et il est délicatement parfumé de citron. Vous pouvez aussi ajoutez une branche de thym sur le citron pour encore plus de saveurs. Un autre avantage, et pas des moindres, la grille sera beaucoup plus facile à nettoyer.

© 123RF - katuka

Bon à savoir : pour vous faciliter la vie, vous pouvez aussi investir dans un panier grille spécial poisson qui vous permettra de retourner facilement vos poissons sans les casser. Comme alternative, vous pouvez aussi mettre vos poissons sur une plaque de cuisson huilée que vous poserez sur la grille. Ainsi, vous ne prenez aucun risque.