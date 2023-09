Ces traces sur le matelas sont de vraies alertes - elles montrent que les punaises de lit ont envahi votre maison

Les punaises de lit, ces petites bêtes que l'on redoute tous et qui peuvent nous faire vivre un enfer... Voici les signes qui ne trompent pas quand l'invasion a débuté et qu'il faut agir au plus vite.

Vous avez un doute et avez peur d'avoir des punaises de lit à la maison, par exemple en les ayant ramené de vacances ? A force d'en entendre parler un peu partout, on peut vite devenir parano surtout lorsque l'on sait que ces parasites nocturnes se développent à une vitesse folle et savent très bien se cacher dans un matelas, un lit, mais aussi un canapé. Très vite, on les retrouve partout chez soi.

Tout d'abord, il faut être capable de reconnaître cette vilaine petite bête et de la différencier d'un autre insecte inoffensif. Sachez que contrairement à ce que l'on pense, les punaises de lit sont bel et bien visibles à l'œil nu et facilement reconnaissables. Retenez qu'il s'agit de petits insectes ovales, de couleur brune, qui mesurent entre 5 et 8 millimètres. On peut d'ailleurs facilement les comparer à des lentilles ou des pépins de pomme.

Les punaises de lit sont toutefois surtout actives la nuit et il peut être difficile de tomber nez à nez avec elles lorsque l'on fait notre lit. Elles font vivre un vrai calvaire aux personnes dont le logement est infesté. Les punaises de lit s'installent sagement dans les recoins et les fissures de vos meubles ou les coutures de votre matelas et attendent que la nuit tombe pour venir vous piquer et se nourrir de votre sang pendant que vous dormez.

Gros plan d'une punaise de lit © ondreicka - stock.adobe.com

Le résultat d'une infestation d'une punaise de lit peut malheureusement aussi se voir sur votre corps avec des petits boutons qui peuvent vous démanger ! La solution, les repérer dès qu'elles arrivent chez vous pour éviter l'invasion, surtout quand l'on sait que la seule solution efficace, mais aussi très coûteuse, pour les éliminer est de faire appel à un professionnel.

Quels sont les signes qui doivent vous alerter ?

Vous observez des petites traces noires de la taille d'un point sur votre matelas ou vos draps, cela peut être des traces d'excrément de punaise de lit ;

Vous trouvez des petits œufs blancs et ovales, de la taille d'un pépin de pomme ;

Vous trouvez des peaux de punaises de lit qu'elles perdent lorsqu'elles muent et qui ressemblent beaucoup aux punaises elles-mêmes ;

Vous voyez des taches de sang sur vos draps ou votre matelas. Attention, c'est qu'elles sont déjà passées à l'attaque ;

Vous avez vous-même des petits boutons sur le corps qui forment une ligne et qui vous démangent - souvent au niveau des bras et des épaules.

Tous ces indices peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Votre logement est très certainement infesté et il va falloir agir vite. Contactez au moindre doute un professionnel spécialisé dans les punaises de lit. Il vous confirmera ou non l'infestation et vous proposera la technique la plus efficace pour en venir à bout.