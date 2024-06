Bureau de vote : les adresses et horaires pour voter aux élections européennes

Les bureaux de vote ouvriront demain dimanche 9 juin 2024 dans l'Hexagone pour les élections européennes et même ce samedi pour certains territoires ultra-marins. Mais où se trouve mon bureau de vote et à quelles heures ouvre et ferme-t-il ?

Trouver son bureau de vote est désormais la question pratique mais cruciale qui va occuper les électeurs français, mobilisés ce week-end pour les élections européennes. La campagne terminée, les électeurs qui ont eu vent des projets des différents candidats têtes de liste n'ont plus que quelques heures pour arrêter leur choix avant d'aller voter. Ce dimanche 9 juin 2024 en métropole et même ce samedi dans certains territoires d'Outre-mer, les Français sont ensuite invités à se rendre dans leurs bureaux de vote pour participer au scrutin qui déterminera la future composition du Parlement européen et influencera l'avenir politique de l'Union européenne.

De très nombreux bureaux de vote vont être installés pour permettre à chaque Français inscrit sur les listes électorales d'aller voter, et ils seront ouverts toute la journée pour favoriser le vote et limiter l'abstention lors des différents scrutins. Mais attention tout de même aux horaires d'ouverture et de fermeture. Pour les heures d'ouverture, c'est très simple : tous les bureaux de France ouvrent à 8 heures du matin. En revanche, l'horaire de fermeture varie d'une commune à l'autre.

Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote

Quels sont les horaires de fermeture des bureaux de vote ?

S'ils ouvrent tous à la même heure, les bureaux de vote ferment leurs portes plus ou moins tard selon le lieu où ils se trouvent. Les bureaux de vote seront tous ouverts au minimum jusqu'à 18 heures ce dimanche 9 juin pour les élections européennes. L'heure de fermeture peut toutefois être repoussée dans certaines agglomérations et dans les grandes villes jusqu'à 19 heures ou 20 heures, au plus tard, selon les décisions des municipalités et des préfectures.

En général, les bureaux de vote ferment à 18 heures dans les petites communes et en milieu rural, à 19 heures dans les plus grandes agglomérations et à 20 heures dans les très grandes villes comme Lyon, Marseille ou Paris. Pour savoir à quelle heure votre bureau de vote ferme, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche : il suffit d'entrer le nom de votre commune pour connaître les horaires et adresses des bureaux de vote ce dimanche.

Comment trouver son bureau de vote ?

Plusieurs bureaux de vote sont installés dans chaque commune les jours d'élections, mais chaque électeur est attendu dans un bureau de vote précis, dont l'adresse est renseignée sur sa carte électorale. Si un électeur ne possède plus sa carte électorale, il peut toujours prendre connaissance de l'adresse de son bureau de vote auprès de sa mairie ou plus rapidement sur le site Linternaute.com grâce au moteur de recherche situé en haut de cet article. Il suffit d'entrer votre ville pour trouver les adresses et horaires des bureaux de vote.