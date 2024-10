-12% sur votre facture de chauffage cet hiver, une simple demande à votre propriétaire ou syndic suffit

Gagnez jusqu'à 12% sur votre facture de chauffage grâce à une simple démarche auprès de votre syndic.

Alors que les prix de l'électricité et du gaz ont augmenté drastiquement ces dernières années, nous craignons tous de voir flamber nos factures d'énergie cet hiver. Tous les petits gestes sont bons à prendre, et quand ils sont cumulés, il est possible de faire de belles économies. Après une semaine froide mi-septembre, les températures sont remontées et se stabilisent selon les prévisions de ce début de mois d'octobre. Une chance qui va nous permettre de faire des économies de chauffage, un des plus gros postes de dépense sur votre facture d'électricité, en allumant un peu plus tard nos radiateurs.

Si votre système de chauffage, qu'il soit électrique ou au gaz, est individuel, vous contrôlez quand vous l'allumez. Tant qu'il ne fait pas froid, vos radiateurs ne sont pas en route et vous ne payez pas de chauffage. Mais qu'en est-il pour tous les locataires et propriétaires dont le système de chauffage est collectif et dont la date de mise en route est imposée ? Est-ce possible de choisir cette date ? De la décaler de plusieurs jours pour payer moins ?

La date de mise en service du chauffage collectif est définie par le conseil syndical, ou par vote pendant l'assemblée générale de copropriété qui a lieu une fois par an. Le début de la période de chauffe est fixée en général autour du 15 octobre. L'an dernier, le début de l'automne a été plutôt clément. Et décaler la date de mise en route du chauffage collectif a permis à de nombreux ménages de réaliser jusqu'à 12% d'économies sur la consommation de chauffage. S'il ne fait pas trop froid en octobre, les radiateurs vont être mis en route alors que vous n'en n'avez pas encore besoin. Vu le prix de l'électricité et du gaz, ces dépenses peuvent facilement être évitées.

Chaque année, le gouvernement appelle d'ailleurs les ménages dans les immeubles avec une installation collective de chauffage à décaler la date de mise en route du chauffage collectif dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Il recommande une mise en route autour de début ou mi-novembre, mais aussi de couper plus tôt au printemps. Selon le gouvernement, "réduire la période de chauffe d'un mois au total générerait un gain d'environ 12% sur la consommation de chauffage, corrigé des aléas climatiques ". Cela peut valoir un petit effort quand les premières fraîcheurs arrivent...

Mais comment faire pour décaler le début de la période de chauffe ? Que vous soyez propriétaires ou locataire, il faut faire la demande à votre syndic de copropriété (si vous êtes locataire, votre propriétaire peut le faire pour vous). Mais celui-ci n'a aucune obligation, vous n'êtes pas seul à décider. Le chauffage étant collectif, il va étudier les différentes demandes, tout en tenant compte des températures, et il faudra que les habitants se mettent d'accord sur la nouvelle date. Sachez qu'il est également possible de décaler la date à laquelle est coupé le chauffage collectif en fin de saison.