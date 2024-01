Cette astuce est géniale pour ne plus avoir les mains froides quand vous télétravaillez à la maison - et cela ne coûte rien

Si vous aussi vous avez toujours les mains froides quand vous travaillez sur votre ordinateur, on vous partage une technique qui gardera vos mains bien au chaud.

Quoi de plus désagréable que d'avoir froid quand on travaille sur son ordinateur ? Avec la baisse des températures et l'augmentation des factures d'électricité, tout le monde cherche désespérément des astuces pour rester au chaud à la maison sans débourser une mini fortune pour réchauffer son intérieur. Superposer les couches, mettre des gros pulls, s'emmitoufler dans un plaid, porter des chaussons bien chauds, boire des tisanes... Tout ça participe à se réchauffer sans devoir allumer les radiateurs. Mais deux zones du corps restent souvent froides, les mains et les pieds, surtout si vous travaillez sur un ordinateur et que vous restez assis longtemps sans bouger.

C'est un problème courant que connaissent bien ceux qui travaillent à domicile. Quelle sensation désagréable et parfois douloureuse de devoir taper avec des mains et des doigts gelés. Cela peut rendre la journée pénible et le travail inconfortable. Un pull chaud laisserait toujours vos doigts dehors dans le froid, et des gants gêneraient votre capacité à taper ou à utiliser votre souris. Vous avez bien essayé de mettre des mitaines, mais le résultat n'est pas convaincant. Si la main est au chaud, le bout des doigts reste glacé.

Heureusement, il existe une solution facile pour se réchauffer les mains à laquelle personne ne pense, et cela ne coûte pas un centime. Si vos mains et vos doigts deviennent si froids qu'ils vous font mal lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, en particulier la main qui est sur votre souris, vous allez adorez cette astuce. Vous n'aurez plus jamais froid aux mains. Prenez un bonnet en laine et mettez votre tapis de souris et votre souris à l'intérieur. Ainsi votre main sera bien au chaud.

A côté, vous pouvez aussi appliquer ces quelques conseils pour ne pas avoir froid : vous lever régulièrement, boire des boissons chaudes, mais pas trop chaudes, passer les mains sous l'eau tiède dès que vous sentez qu'elles commencent à refroidir, miser sur des accessoires chauffants (tapis de souris chauffant qui se branche sur l'ordinateur, réchauffe-mains, chaufferettes, coussin chauffant...), vous frotter les mains pour activer la circulation sanguine, porter des chaussettes en laine pas trop serrées pour éviter de bloquer la circulation, agiter vos doigts de pied comme si vous faisiez du piano avec vos orteils.