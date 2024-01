Jusqu'à 20 cm ! Voici dans quels départements la neige va s'installer et tenir au sol

Alors que la France connaît un épisode de froid intense en cette semaine, la neige pourrait s'accumuler dans plusieurs départements.

Le mois de janvier 2024 continue sous le signe du froid. La majeure partie du territoire est frappée par des températures bien en dessous des normales de saison, avec un épisode de refroidissement sévère venu tout droit de Scandinavie. Les prévisions annoncent en effet des températures négatives dans toute la moitié nord du pays avec des minimums pouvant atteindre les -15°C dans l'est à niveau local.

Les agences météorologiques annoncent en plus du froid la persistance du gel dans de nombreux départements et ce pendant plusieurs jours. Le nord est particulièrement concerné par la présence de gel, de la Normandie à l'Alsace en passant par le centre-ouest. Mais la neige, qui a fait aussi son grand retour en France, pourrait aussi s'accumuler.

Dès lundi soir, des chutes de neige ont été observées en France, de Paris à la Normandie en passant par l'Indre et le Cher jusqu'à la Loire. Le phénomène s'est intensifié ce mardi et va durer dans les prochains jours. Voici en infographie les régions et départements touchés par la neige jusqu'à au moins jeudi :

Mardi soir, il est probable qu'une couche de neige de plusieurs centimètres - entre 3 et 5 cm - recouvre plusieurs départements de l'Île-de-France, de Normandie, mais aussi certaines partie de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence.

Mercredi, "les conditions anticycloniques se maintiennent dans une ambiance froide" sur le nord du pays, insiste Météo France, qui précise : "Les résidus de la perturbation neigeuse de la veille apportent un ciel très nuageux et encore quelques flocons par endroits en matinée de la Bretagne vers la région parisienne et la Champagne-Ardenne. [...] En fin de journée et la nuit suivante, le risque neigeux en plaine gagne Midi-Pyrénées, ainsi que l'intérieur du Roussillon".

Dans les massifs français, les couches de neige devraient s'installer de manière beaucoup plus importantes. Par exemple, France Bleu a indiqué que les départements de la Drôme et de l'Ardèche dans le sud-ouest doivent s'attendre à des couches de neige conséquentes. La neige tombe dans ces départements depuis dimanche soir et pourrait s'accumuler "sur le Vercors jusqu'à 50 centimètres par endroit."

En Ardèche, ce sont 20 cm de neige attendus dans ses montagnes qui devraient rester plusieurs jours. Encore plus au sud, La Chaîne météo prévoit également de la neige ce mardi "à très basse altitude dans l'intérieur de la Provence, de Bouches-du-Rhône au Gard." De même pour le Languedoc-Roussillon où le site météorologique annonce de la neige dès 800 mètres d'altitude pour ce mercredi 10 janvier.