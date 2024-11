Cette astuce chez Ikea est méconnue des clients, elle permet pourtant de gagner du temps et de faire de bonnes affaires

Grâce à cette astuce encore trop peu connue, vous allez gagner du temps et de l'argent lors de vos virées shopping chez le géant suédois.

IKEA est l'enseigne de déco et d'aménagement intérieur que beaucoup de Français adorent. Entre les objets déco à petit prix, les objets astucieux et les meubles gains de place, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Mais parfois, y faire son shopping peut être un vrai calvaire ! Entre les produits qui ne sont pas disponibles, ou encore la foule dans les allées, beaucoup redoutent ce moment.

Et pourtant, en préparant bien votre venue, il est facile d'éviter la foule, de gagner du temps dans les allées, et surtout de faire des bonnes affaires ! Le premier conseil, mais vous vous en doutez déjà, c'est d'éviter d'y aller le week-end. Programmez votre venue plutôt le matin, mais pas à l'ouverture, plutôt 30 minutes à 1h après. Vous serez tranquilles pour faire vos courses.

Mais ce n'est pas tout : Ikea nous a partagé une astuce que peu de clients connaissent. Elle pourrait pourtant considérablement changer vos séances de shopping en expériences plus fluides, plus économiques et beaucoup moins stressantes. Il s'agit de l'utilisation de l'application mobile Ikea.

L'application Ikea, disponible sur les appareils Apple et Android, peut être votre meilleur atout pour préparer votre visite. Elle répertorie toutes les informations utiles, comme l'affluence en magasin, les horaires d'ouvertures, les offres et promos en cours dans votre magasin, mais aussi les animations proposées. Et cela, quel que soit le magasin que vous souhaitez visiter en France. Sur la fiche de votre magasin, vous pouvez même trouver le meilleur moment pour vous y rendre.

Depuis votre canapé, vous pouvez déjà organiser votre visite. Un petit conseil, pourquoi ne pas préparer votre liste d'achats pour être prêt le jour J et gagner du temps ? Vous pouvez même vérifier la disponibilité des articles dans le magasin de votre choix avant de vous y rendre. Fini les frustrations de trouver un produit épuisé après avoir traversé tout le magasin !

© IKEA

L'application permet aussi de passer moins de temps en caisse. Vous pouvez ainsi scanner directement tous vos articles tout au long de votre visite et passer plus vite en caisse avec le scan à dispo directement sur votre téléphone. Chaque magasin dispose désormais de caisses dédiées pour cette fonction.

L'application Ikea ne se limite pas à l'organisation : elle peut enfin vous faire faire des économies. Ikea propose régulièrement des offres exclusives réservées aux membres Ikea Family, son programme de fidélité gratuit. En liant votre compte Ikea Family à l'application, vous recevez des notifications sur les promotions en cours, les baisses de prix ou les offres spéciales liées à vos articles favoris. Pensez aussi à visiter l'espace seconde vie en magasin ou en ligne. C'est l'endroit pour faire des bonnes affaires. Vous y trouverez des fins de série, des meubles d'occasion, les modèles d'exposition, ou encore les articles légèrement abîmés, le tout jusqu'à moins 40%, de quoi alléger la facture !