C'est la méthode la plus efficace contre les odeurs de canalisation - pourtant, peu utilisent cette astuce de grand-mère

Ces deux produits suffisent pour éliminer en un rien de temps les mauvaises odeurs de vos canalisations. c'est magique !

Les odeurs désagréables provenant des canalisations sont fréquentes dans la cuisine, la salle de bain, ou encore des toilettes. Elles s'infiltrent dans l'air ambiant, créant une atmosphère inconfortable et parfois insupportable. En plus de causer une gêne olfactive, ces odeurs peuvent aussi signaler un dysfonctionnement dans les canalisations, une accumulation de résidus, des moisissures et bactéries ou encore un siphon à sec.

Face à cette situation, beaucoup de personnes se tournent vers des produits chimiques vendus dans le commerce, les fameux "déboucheurs" sans savoir qu'une solution plus naturelle et tout aussi efficace est à portée de main : le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Cette astuce de grand-mère, souvent oubliée au profit des solutions modernes, est pourtant l'une des méthodes les plus efficaces et promet de résoudre le problème des mauvaises odeurs provenant des canalisations en peu de temps. Encore faut-il avoir la bonne méthode et le bon dosage...

© 123RF - guapofreak

Un autre avantage de cette méthode, contrairement aux produits chimiques agressifs disponibles dans le commerce, est qu'elle repose sur des produits naturels qui ne présentent aucun danger pour la santé ni pour l'environnement. Ces substances ne dégagent pas de vapeurs toxiques et ne présentent aucun risque en cas de contact avec la peau ou les yeux. C'est donc une solution idéale pour les foyers où vivent des enfants ou des animaux domestiques.

Comment faire disparaitre les mauvaises odeurs ? Versez 200 g de bicarbonate de soude dans la canalisation à traiter. Ajoutez lentement 250 ml de vinaigre blanc, et laissez la réaction effervescente se produire pendant environ 15 minutes. Rincez avec de l'eau bouillante pour éliminer les résidus dissous.

L'alliance du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc repose sur une réaction chimique simple mais puissante. Le bicarbonate de soude est une base douce qui possède des propriétés abrasives et anti-odorantes, tandis que le vinaigre blanc est une solution acide aux propriétés antibactériennes et antifongiques. Lorsque ces deux éléments sont combinés, leurs propriétés s'annulent les rendant inutiles pour nettoye. Toutefois, leur combinaison provoque une réaction effervescente immédiate et importante. Cette réaction chimique déloge les résidus accumulés dans les tuyaux, tels que les graisses, les cheveux ou encore les restes alimentaires, responsables des mauvaises odeurs. Petit plus, le vinaigre désinfecte et élimine les bactéries qui prolifèrent dans les canalisations. Et le tour est joué !