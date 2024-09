Adieu les Tupperware : cette invention Lidl à moins de 9 euros est plus pratique et plus esthétique

Pas envie de dépenser des centaines d'euros dans des boîtes Tupperware hors de prix pour conserver vos aliments ? Lidl a inventé une alternative séduisante.

"Avoir les yeux plus gros que le ventre". À chaque repas, cette expression connue de tous les Français prend tout son sens. Après avoir servi, -et parfois même resservi- tout le monde, le cuisinier de la famille se rend régulièrement compte qu'il a préparé beaucoup trop de choses à manger. Dans cette situation, rien n'est plus pratique qu'une boîte hermétique en plastique ou en verre pour conserver les pâtes, le riz ou encore les légumes qui restent jusqu'au repas suivant.

Ces boîtes en plastique sont souvent appelées par le nom du mastodonte du marché, la fameuse entreprise Tupperware. Alors que la firme américaine a longtemps joui d'un véritable monopole sur le marché, des alternatives moins chères sont aujourd'hui disponibles. En voici justement une proposée par Lidl et repérée par la rédaction sur le site de l'enseigne.

Cette nouveauté disponible sur internet coche tous les impératifs de la cuisine. Compatible avec le micro-ondes, facilement nettoyable au lave-vaisselle, capable de conserver une contenance d' 1,3 litre à 3,6 L, disponible en de multiples couleurs pour plaire aux goûts de chacun, tout y est.

© Lidl

Mais alors, quelle est cette perle rare ? Il s'agit en fait d'un set de trois bols en plastique, résistant de -20 à 100 degrés, accompagnés de leur couvercle hermétique transparent. Issus de la gamme Ernesto, ces derniers sont vendus en quatre coloris : le bleu, le rouge, le menthe et le jaune.

Le dernier argument capable de convaincre n'importe qui ? Le prix accessible à toutes les bourses, évidemment ! Le set de trois ustensiles coûte seulement 8,99 euros, ce qui équivaut à moins de 3 euros par produit. Une bonne affaire comme Lidl en a le secret.

Pour les adeptes de la cuisine écoresponsable, l'entreprise allemande a également tout prévu. Elle vient de lancer une alternative ultra design en plastique recyclé. Issues d'une collaboration avec Pré-Zero, la branche environnementale du groupe Schwarz, ces boîtes de conservation sont disponibles en forme rectangulaire ou arrondie. Vendues au même prix que les bols, elles peuvent contenir entre 1 et deux litres et peuvent être accordées à un saladier assorti, lui aussi recyclé.