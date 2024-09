Economisez jusqu'à 25% d'énergie avec votre four grâce à ce simple geste que beaucoup ignorent

Le four est l'un des appareils les plus énergivores à la maison. Pourtant, il existe une fonction qui vous permet de faire de belles économies.

Le four est un appareil incontournable dans nos cuisines, mais saviez-vous qu'il peut aussi être un véritable gouffre énergétique ? En effet, il consomme une quantité d'énergie non négligeable, surtout lorsqu'il est utilisé de manière non optimisée. Pourtant, il existe des petits gestes simples et un programme souvent méconnus qui peuvent vous permettre de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 25 % !

La première astuce pour économiser de l'énergie est d'utiliser la fonction chaleur tournante de votre four. La plupart des fours modernes sont équipés de ce mode, mais peu de personnes l'exploitent correctement. Contrairement à la chaleur statique, qui chauffe uniquement par le bas et/ou le haut, la chaleur tournante utilise un ventilateur pour diffuser la chaleur de manière homogène à l'intérieur du four.

Cette répartition uniforme de la chaleur permet de gagner du temps de préchauffage et cuisson. La chaleur atteint les aliments de manière plus efficace, ce qui réduit le temps de cuisson. Autre avantage avec la chaleur tournante, il est souvent possible de baisser la température par rapport à la chaleur traditionnelle, sans compromettre la qualité de la cuisson. En réduisant le temps de cuisson et la température, vous diminuez considérablement la consommation d'énergie. C'est un geste simple qui peut sembler anodin, mais qui fait une différence notable sur la facture d'électricité.

© 123RF - liudmilachernetska

Avec ce mode de cuisson, vous avez la possibilité de cuire plusieurs plats en même temps : la chaleur circulant dans tout le four, vous pouvez cuire plusieurs plats sur différents niveaux, sans mélanger les odeurs et les saveurs. En cuisinant plusieurs plats en même temps, vous réduisez le temps d'utilisation de votre four, et par conséquent votre facture d'électricité !

Pour diminuer encore plus la consommation de vote four, vous pouvez appliquer ces quelques autres conseils. Une erreur fréquente est de préchauffer systématiquement le four, même lorsque cela n'est pas nécessaire. Si certaines recettes requièrent effectivement un four chaud dès le début de la cuisson, beaucoup de plats, comme les gratins ou les rôtis, peuvent être mis à cuire directement dans le four froid. En évitant le préchauffage, vous économisez une quantité d'énergie significative, car le four ne doit pas monter en température avant de commencer son travail.

Un autre geste très simple pour économiser de l'énergie est d'éviter d'ouvrir la porte du four en cours de cuisson. Chaque fois que vous ouvrez la porte, vous faites baisser la température à l'intérieur, et le four doit consommer davantage d'énergie pour retrouver la chaleur perdue. Utilisez plutôt la vitre et l'éclairage interne pour vérifier la cuisson sans perturber l'équilibre thermique.

Enfin, vous pouvez éteindre le four avant la fin de la cuisson. Le four conserve la chaleur pendant plusieurs minutes après avoir été éteint. Profitez de cette chaleur résiduelle pour terminer la cuisson des plats sans utiliser d'énergie supplémentaire.