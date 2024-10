Vos pommes de terre se conserveront six mois si vous les rangez dans cet endroit surprenant

Si vous voulez éviter que vos pommes de terre ramollissent et germent cet hiver, voici le meilleur endroit pour les conserver, il est inattendu !

Les pommes de terre sont un aliment de base dans nos cuisines, elles permettent de faire de bons petits plats toute l'année. Qu'elles soient frites, en purée ou rôties, ou qu'elles accompagnent une raclette, elles s'intègrent facilement dans une multitude de recettes. C'est pour cette raison que de plus en plus de personnes achètent les pommes de terre en gros pour faire des économies, ou les cultivent au jardin. Cependant, leur conservation peut s'avérer délicate, surtout lorsque l'on souhaite les garder longtemps sans qu'elles germent ou pourrissent.

Beaucoup les conservent dans la cuisine, mais ce n'est pas forcément le meilleur endroit, et il faut de la place. Alors pour les conserver plus longtemps, jusqu'à six mois, des jardiniers ont partagé leur astuce. Il s'agit de les conserver dans votre jardin. Mais attention, pas n'importe où dans le jardin.

Il va falloir investir dans une petite serre à légumes, ou la fabriquer vous même. Certains trouvent cette méthode peu démodée, mais parfois les méthodes traditionnelles sont les meilleures. La serre à légumes est le meilleur moyen pour conserver longtemps les légumes racines tels que les pommes de terre, les navets, les carottes, les rutabagas et les betteraves pour les utiliser pendant l'hiver. Cela va leur offrir un abris bien isolé.

© 123RF - nutt

Plusieurs facteurs en font un lieu surprenant mais efficace pour prolonger la fraîcheur de vos pommes de terre : une température stable (même en hiver, ce qui évite la formation de tubercules), une protection contre la lumière (l'ennemie des pommes de terre) et une humidité contrôlée (ni troc sec, ce qui peut dessécher les pommes de terre, ni trop humide, ce qui les fait pourrir).

Avant de ranger vos pommes de terre dans votre serre, il est important de bien les préparer. Triez vos pommes de terre et éliminez celles qui sont abîmées ou meurtries. Les pommes de terre endommagées se détériorent rapidement et peuvent contaminer les autres. Après la récolte, laissez vos pommes de terre sécher à l'air libre pendant quelques jours dans un endroit frais et bien ventilé. Cela permet de durcir leur peau et de réduire les risques de pourriture.

Pour les stocker, privilégiez des caisses en bois ou des sacs en toile de jute, qui permettent à l'air de circuler autour des pommes de terre tout en absorbant l'excès d'humidité.. Évitez les sacs en plastique qui emprisonnent l'humidité et favorisent la pourriture. Cela va aussi permettre qu'elles restent à l'abri des rayons du soleil. Cette protection contre la lumière est cruciale pour une conservation de longue durée.