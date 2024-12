Ni dans la corbeille de fruits, ni dans le frigo - voici l'endroit où ranger les bananes pour qu'elles ne s'abîment pas

Qui n'a jamais laissé traîner ses bananes dans la corbeille de fruits jusqu'à ce qu'elles noircissent et deviennent molles ? Voici le bon endroit pour les conserver.

Les bananes, ces fruits exotiques au goût sucré et à la texture douce, font partie des aliments les plus consommés dans le monde. C'est même le fruit préféré des français devant la pomme cette année. Pourtant, leur durée de conservation constitue un véritable défi et peu de gens savent bien comment les conserver. Une question persiste : où faut-il les ranger pour éviter qu'elles ne se gâtent trop rapidement ? Si votre premier réflexe est de les poser dans la corbeille de fruits ou de les mettre au réfrigérateur, sachez qu'il existe une alternative bien meilleure.

La première chose que vous devez savoir est que la banane est un fruit tropical, elle se plaît donc mieux aux températures chaudes. Les mettre au réfrigérateur est donc une erreur, ce n'est pas l'endroit adapté pour stocker les bananes, surtout lorsqu'elles ne sont pas encore mûres. Cela peut ralentir le processus de maturation, mais cela affecte également leur saveur et leur texture. Le résultat, elles vont noircir plus rapidement, et perdre leur goût. Le frigo peut cependant être utilisé pour des bananes très mûres que vous souhaitez conserver encore quelques jours, ou pour une banane déjà ouverte. Mais ce n'est pas la solution idéale pour des bananes jaunes ou vertes.

La corbeille de fruit, bien qu'elle soit l'endroit le plus courant pour conserver les bananes, n'est pas toujours idéale non plus. En effet, beaucoup de fruits, comme les pommes, les poires ou les avocats, émettent de l'éthylène, un gaz naturel qui accélère le mûrissement des fruits environnants. Les bananes, particulièrement sensibles à l'éthylène, ont donc tendance à mûrir plus vite lorsqu'elles partagent leur espace avec d'autres fruits. Cela peut entraîner l'apparition de taches brunes sur leur peau et rendre leur chair molle en quelques jours seulement.

© Ewa - stock.adobe.com

Pour maximiser la durée de vie de vos bananes, l'endroit idéal est un endroit sec, frais (mais pas froid) et bien aéré. Une température ambiante comprise entre 15 et 20°C est parfaite. Un crochet à bananes ou un support spécifique pour les suspendre est encore mieux : cela évite qu'elles ne soient en contact direct avec une surface, réduisant ainsi le risque de meurtrissures. Suspendre les bananes limite également leur exposition à l'éthylène d'autres fruits.

Et attention, la couleur noire de la peau de banane n'est pas toujours synonyme d'altération. Lorsque la peau s'assombrit, l'amidon se transforme en sucre, ce qui la rend plus sucrée.

Voici quelques astuces supplémentaires pour bien conserver vos bananes :