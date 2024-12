Faut-il mettre les couverts vers le haut ou vers le bas dans le lave-vaisselle ? La réponse n'est pas si simple

La bonne façon de placer les couverts dans le lave-vaisselle divise encore. Mais qui a raison ? Faut-il les mettre vers le haut ou vers le bas ?

Est-il préférable de placer les couverts vers le haut ou vers le bas dans le lave-vaisselle ? Ce débat semble éternel... Si certains préconisent de les mettre vers le haut, d'autres sont certains qu'il faut les mettre vers le bas. Parmi les principaux arguments : la propreté et la sécurité sont mis en avant. La réponse à cette question n'est pas aussi absolue qu'il y paraît.

La position des couverts peut influencer considérablement le résultat final du nettoyage. C'est pour cette raison que certains plaident en faveur des couverts placés vers le haut, notamment les cuillères et les fourchettes. En effet, cette position expose davantage les parties sales aux jets d'eau et aux détergents, augmentant ainsi les chances d'éliminer les résidus alimentaires. De plus, les manches orientés vers le bas permettent une meilleure répartition de l'espace, empêchant les couverts de se chevaucher et de bloquer l'eau.

Toutefois, cette disposition présente des limites. C'est ici que le débat s'intensifie. Placer les couverts vers le haut peut poser des problèmes d'hygiène, notamment lorsqu'on charge ou décharge le lave-vaisselle. Toucher la partie qui sera en contact direct avec la nourriture peut être perçu comme non hygiénique, surtout si l'on manipule les couverts avec des mains sales avant le lavage. Mais ce n'est pas tout, procéder ainsi peut augmenter les risques de coupures, notamment lors du déchargement du lave-vaisselle, et si vous avez des enfants en bas âge.

© ManuPadilla - stock.adobe.com

Orienter les couverts vers le bas réduit ce risque de contamination. Cette méthode est également recommandée pour plus de sécurité. Les couteaux, en particulier, devraient idéalement être placés lame vers le bas afin de prévenir tout risque de blessure lorsqu'on charge ou décharge le lave-vaisselle. Manipuler des lames pointues placées vers le haut peut rapidement tourner au drame en cas d'inattention. Mais attention au risque de perforation. Ne jetez pas vos couteaux dans le panier, déposez-les délicatement dedans pour éviter de le trouer.

Cependant, une telle orientation pourrait réduire l'efficacité du nettoyage pour certains ustensiles, comme les cuillères, dont la face convexe accumule les saletés. Dans ce cas, il est essentiel de bien répartir et espacer les couverts et ustensiles dans le panier pour permettre une circulation maximale de l'eau et du détergent.

Le débat n'est donc pas si simple et révèle que chaque méthode a ses avantages et inconvénients. Une solution idéale serait donc de combiner les deux approches selon les types de couverts. Les couteaux et autres objets coupants peuvent être placés lame vers le bas, tandis que les fourchettes et les cuillères peuvent être orientées vers le haut pour un nettoyage optimal. À vous de trouver l'équilibre parfait pour un lave-vaisselle propre, efficace et sans danger.