Oubliez cette idée, préchauffer le four n'est pas toujours obligatoire - voici comment faire des économies

Saviez-vous que le préchauffage du four n'était pas toujours utile ? A vous les économies et le gain de temps !

Le four est un indispensable dans les cuisines. Il permet de cuisiner de bons petits plats comme un poulet rôti, des tartes ou encore des lasagnes. Mais c'est aussi un des appareils les plus énergivores. Il est pourtant très simple de faire quelques économies.

Lorsque vous préparez un plat au four, il est presque devenu un réflexe de préchauffer l'appareil. La majorité des recettes l'exigent, et c'est souvent considéré comme une étape incontournable de la cuisine. Pourtant, ce n'est pas toujours nécessaire. Dans certains cas, vous pouvez non seulement sauter cette étape, et ainsi économiser de l'énergie et du temps.

Attention, on ne vous dit pas ici d'oublier cette consigne. Pour de nombreuses recettes, il est essentiel de respecter cette étape de préchauffage car de nombreuses préparations ont besoin d'une température précise dès le début pour être réussies. C'est le cas par exemple des légumes rôtis, des pizzas, du pain, de la brioche, des soufflés, des feuilletées, de la viande rouge qui doit être saisie, ou encore des gâteaux dont la levure à besoin d'un choc thermique pour faire son effet.

Mais dans quel cas peut-on passer cette étape ? Certaines préparations s'accommodent parfaitement d'un démarrage à froid, voire y gagnent en qualité. Les viandes blanches comme le rôti de porc ou le poulet entier, ou les viandes mijotées, peuvent être mises directement dans un four non préchauffé. En démarrant à froid, la montée progressive en température permet une cuisson plus douce, ce qui aide la viande à rester tendre et juteuse. De plus, cela évite les chocs thermiques qui peuvent dessécher certaines parties.

© 123RF - sdfqwe7

Pour les gratins de pommes de terre, de légumes ou de pâtes, même chose. il est souvent inutile de préchauffer le four. Ces plats cuisent lentement et uniformément grâce à leur teneur en liquide (lait, crème ou sauce). Cela permet aux ingrédients de bien s'imprégner de saveurs tout en cuisant progressivement. C'est le cas aussi des tartes et des quiches. Vous pouvez oublier l'étape préchauffage. Elles ne réclament pas non plus un four brûlant dès le départ.

Idem lorsque vous cuisinez des produits surgelés, comme des pizzas, des lasagnes ou des quiches, il est inutile de préchauffer. Ces produits nécessitent une décongélation et un temps de cuisson prolongé, ce qui se fait très bien avec un four qui chauffe progressivement. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez faire encore plus d'économies en éteignant votre four 10 minutes avant la fin de cuisson. Le four va rester chaud un petit moment, et cela sera suffisant pour finir la cuisson de votre plat, sans utiliser d'électricité supplémentaire.