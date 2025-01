Ce geste anodin dans la cuisine peut coûter cher, jusqu'à 300 euros de réparation

Ne faites plus cette erreur dans la cuisine ! Ce geste n'est pas sans conséquence et pourrait nécessiter l'intervention d'un professionnel.

Alors que la Chandeleur approche, il est toujours bon de faire quelques rappels des bonnes pratiques en cuisine pour éviter de transformer ce moment convivial en un cauchemar. Par exemple, on n'oublie pas de laisser reposer la pâte, on attend que la poêle soit bien chaude, on évite de faire sauter les crêpes au plafond, etc. Mais saviez-vous que nous sommes beaucoup à faire une erreur quand on fait des crêpes qui peut provoquer un problème bien plus embêtant qu'une crêpe qui reste collée au fond de la poêle ?

Dans la cuisine, nous avons tous des habitudes qui semblent sans conséquences. Si certaines entraînent simplement des petits désagréments, d'autres, avec le temps, peuvent provoquer des problèmes plus importants, comme un évier complètement bouché, et nécessiter une intervention coûteuse d'un plombier. Parmi ces mauvaises habitudes, celle de jeter des restes de pâte à crêpes ou autres préparations culinaires dans l'évier, un geste courant qui devrait pourtant être banni.

© M.studio - stock.adobe.com

À première vue, verser de la pâte à crêpes dans l'évier peut sembler inoffensif. Après tout, il s'agit d'une substance liquide, facile à évacuer. Cependant, une fois dans les canalisations, la pâte ne reste pas aussi fluide qu'on pourrait le croire.

Jeremy Dague, expert en plomberie chez Travaux.com, nous explique pourquoi il ne faut jamais jeter le reste de la pâte à crêpes dans l'évier. Elle "contient de l'huile qui peut rapidement encrasser les canalisations. Résultat : des bouchons gênants et des réparations qui peuvent dépasser 300 euros" informe-t-il.

D'autre part, les pâtes à base de farine, comme celles pour les crêpes ou les gâteaux, ont une particularité : en contact avec l'eau, elles forment une sorte de colle. Lorsque cette pâte s'accumule dans les tuyaux, elle peut adhérer aux parois et piéger d'autres déchets.

"Pourtant, il est simple d'éviter ce genre de problème" nous explique le plombier. "Si vous avez des restes de pâte, utilisez-les pour d'autres recettes ou congelez-les pour plus tard. Mais surtout, ne les jetez jamais dans l'évier. C'est mauvais pour vos canalisations et pour les égouts" poursuit-il.

Ce problème ne concerne d'ailleurs pas que les restes de pâte à crêpes. Il ne faut jamais jeter dans l'évier d'autres aliments courants comme les sauces, le jus de viande, l'huile de cuisson. En refroidissant, les liquides se figent et peuvent complètement boucher les canalisations. Attention aussi à la crème anglaise qui peut laisser un revêtement collant sur la tuyauterie si vous la jeter dans l'évier.

Que pouvez-vous faire en cas d'erreur ? Commencez par faire couler de l'eau très chaude immédiatement, pendant plusieurs minutes. L'eau chaude va dissoudre la pâte pour la faire couler jusqu'aux égouts et ainsi éviter de boucher vos canalisations. Vous pouvez aussi ajouter un peu de liquide vaisselle pour aider à éliminer les résidus. Evitez à tout prix d'utiliser de l'eau froide, elle pourrait figer immédiatement la pâte à crêpe.