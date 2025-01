Cette grande marque de bricolage lance une nouvelle enseigne - 40 magasins dès le mois de mars

Une nouvelle enseigne de bricolage arrive en France avec 40 magasins dès la fin du premier trimestre 2025.

Alors que certaines enseignes de bricolage vivent des temps difficiles et ferment des magasins ou sont en liquidation judiciaire, d'autres créent de nouvelles enseignes. C'est le cas de cette grande marque de bricolage qui fête cette année ses 45 ans. Pour l'occasion, elle va lancer un tout nouveau concept de magasins de proximité dès le mois de mars avec pour ambition de devenir le premier réseau de magasins de bricolage de proximité en France.

Cette enseigne française est spécialisée dans le secteur du bricolage, du jardinage et de l'aménagement de la maison. Fondée en 1980, elle regroupe un réseau de magasins de proximité, majoritairement sous forme de coopérative, implantés principalement en France, mais également à l'international. Elle compte à ce jour déjà 1091 magasins, dont 78 magasins à l'international dans 11 pays. Les magasins sont répartis aussi bien dans des villes que dans des zones rurales en France, permettant un accès facile aux produits. Son slogan ? "Faites-le vous-même, mais pas tout seul"

Vous avez deviné ? Cette marque, c'est Mr.Bricolage, "connue de 82% des Français et reconnue par ses clients pour la pertinence de son offre de proximité", se réjouit son Directeur Général Christophe Mistou. Dans les magasins, on trouve une large gamme de produits pour répondre aux besoins du bricolage, du jardinage, et des travaux domestiques, qu'il s'agisse d'outillage, de matériaux de construction, ou de décoration. Il y a aussi bien des marques reconnues que des produits exclusifs de la marque Mr.Bricolage.

© BreizhAtao - stock.adobe.com

Alors que le groupe compte aujourd'hui en France, 341 magasins Mr.Bricolage, 101 magasins Les Briconautes, et 571 magasins affiliés sous des enseignes indépendantes, elle vient d'annoncer à l'occasion de ses 45 ans la création d'une nouvelle enseigne : "Mr.Bricolage Relais", avec 40 nouveaux magasins attendus dès la fin du 1er trimestre 2025.

Le groupe entend revoir ainsi son implantation sur le territoire. Il ne s'en cache pas, il souhaite se rapprocher de ses clients avec l'ambition de "devenir le premier réseau de bricolage de proximité en France." Cette nouvelle marque permet à Mr.Bricolage de "déployer son savoir-faire en proximité auprès du plus grand nombre de Français", explique le Directeur Général, et de faire profiter de son nom aux enseignes indépendantes du réseau.

Dès le mois de mars, ce sont donc 40 magasins "Mr.Bricolage Relais" qui verront le jour un peu partout en France. Les premiers magasins à faire la bascule sous ce nouveau nom seront tous des magasins déjà existants, soit des magasins Les Briconautes, soit des quincailleries affiliées. Ils profiteront ainsi de la notoriété de la marque pour attirer davantage de clients.