Les électriciens le savent bien, ces 15 appareils sont à ne jamais brancher sur une multiprise

Des appareils bien connus et très utilisés sont à ne jamais brancher sur une multiprise.

On n'a jamais assez de prises électriques à la maison... D'où le succès des multiprises, ces petites boitiers qui démultiplient les branchements sans nécessiter l'intervention d'un électricien pour installer de nouvelles prises chez soi. Pourtant, gare aux mauvaises habitudes : certains équipements du quotidien n'ont rien à faire sur une multiprise ! Si certains dangers sont relativement connus car rappelés régulièrement, d'autres le sont moins. Les électriciens ont pourtant aussi de bien mauvaises surprises au moment de contrôler une installation électrique ou pour des travaux sur le tableau électrique.

Première règle de base : vérifier que la puissance totale des appareils branchés ne dépasse pas celle supportée par la multiprise. Cette puissance maximale doit être indiquée sur l'emballage de la multiprise. Une multiprise défaillante, usée ou poussiéreuse va direct à la poubelle, le risque de court-circuit ou d'électrocution étant maximal. Évitez également toute proximité avec des rideaux ou un espace confiné.

Une fois ceci bien connu, reste le danger d'y brancher des appareils incompatibles. Ces appareils sont bien plus nombreux qu'on le croit ! En voici un petit top 15 et les explications :

Aspirateurs : leur besoin électrique intense risque de faire disjoncter.

Les fours à micro-ondes : trop énergivores, ils peuvent surcharger le circuit électrique.

Cafetières : elles paraissent inoffensives mais elles sont aussi très gourmandes en énergie. Mieux vaut les débrancher systématiquement après usage.

Sèche-cheveux, fers à friser, lisseurs : sources de chaleur, ils peuvent faire surchauffer la multiprise. Même chose pour les bouilloires qui consomment beaucoup lors de la montée en température ultra-rapide.

Fours électriques : leur puissance requiert une prise dédiée.

Tapis de course : leurs moteurs ont une consommation élevée et constante.

Climatiseurs mobiles : même chose, ces appareils désormais très répandus exigent une alimentation électrique puissante et fiable.

Radiateurs et convecteurs électriques : très énergivores, ils dégagent beaucoup de chaleur.

Lave-vaisselle : leur consommation d'eau et d'électricité impose un branchement direct.

Fers à repasser : comme tous les appareils chauffants, ce sont de gros consommateurs d'énergie sur des durées courtes.

Réfrigérateurs : énergivores, ils nécessitent une prise individuelle et permanente.

Chauffe-eau : pour chauffer l'eau, ils ont également besoin de beaucoup de courant et sur une durée longue.

Congélateur : voici un autre appareil gourmand réclamant un branchement stable et continu.

Lave-linge et sèche-linge : leurs puissants moteurs et longs cycles justifient une connexion en direct.

Tous ces équipements ont en commun une consommation électrique importante, surtout en fonctionnement simultané. La prudence impose de vérifier la puissance de chaque appareil et de s'assurer que le total reste dans les limites admises par la multiprise.

L'électricité ne pardonne pas : l'Observatoire national de la sécurité électrique (ONSE) recense chaque année plus de 200 000 déclarations d'incendies domestiques aux assurances. Et plus d'un quart d'entre elles aurait une cause électrique. Mieux vaut donc être prudent et savoir faire des choix. Débrancher un appareil ne prend que quelques secondes mais peut vous sauver d'une bien mauvaise situation...