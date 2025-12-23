Les électriciens le répètent : il ne faut jamais installer une multiprise à cet endroit précis de la maison

Si la multiprise est un objet devenu vraiment commun, son utilisation comportent certains risques, notamment si elle est placée à cet endroit précis dans la maison.

On n'a jamais assez de prises pour brancher tous nos appareils à la maison, ce qui explique l'immense succès de la multiprise. Très pratique, elle est devenue un objet indispensable maintenant présent dans toutes les pièces de la maison ou presque. Il est donc crucial de bien savoir l'utiliser car il comporte également certains risques liés à son utilisation.

Mal utilisée, une multiprise représente un réel danger, pouvant aller jusqu'à l'incendie. Il est important de noter qu'en France, sur les 250 000 incendies par an, 20 à 35% seraient d'origine électrique, dont certains auraient pour cause une mauvaise utilisation des multiprises. Au total, se sont également 4 000 personnes victimes d'électrisation grave et 200 décès pour accident domestique électrique.

© gritsiv

Ces chiffres doivent vous alerter. Oui, un mode d'emploi existe et il faut utiliser vos appareils correctement. Le premier conseil à suivre est de ne pas placer n'importe où votre multiprise. Il y a bonne une raison pour laquelle une multiprise ne devraient jamais être installée à côté d'un élément inflammable. Cela pourrait constituer un grand risque pour la maison et ses occupants.

De cette façon, une multiprise doit être tenue à l'écart des éléments qui brûlent rapidement, comme les tapis ou les rideaux, car le mouvement de l'électricité peut provoquer la génération d'une étincelle provoquant un accident grave comme un départ de feu.

D'autre part, les multiprises doivent aussi être tenues à l'écart de toute source d'eau pour éviter les accidents. On pense bien sûr à l'évier, le lavabo ou la douche, mais il y a un autre endroit à éviter. Il faut absolument les éloigner des fenêtres. Cela pour la bonne raison que les fenêtres peuvent rester ouvertes et que s'il pleut, l'eau peut atteindre la multiprise. Cela peut provoquer un court-circuit qui provoquera à son tour un incendie. Il est donc préférable d'adopter des mesures de sécurité appropriées pour éviter qu'une situation à risque ne se produise.

Pour utiliser les multiprises sans risque, les électriciens donnent encore tout un tas de conseils. Comme par exemple de les débrancher quand elles ne sont pas utilisées, où d'éteindre l'interrupteur de la multiprise quand aucun objet branché dessus n'est utilisé.

Aussi, ils conseillent de ne jamais brancher une multiprise sur une multiprise, mais aussi d'éviter de brancher certains appareils électriques sur une multiprise. La liste est longue : radiateur, aspirateur, fours à micro-ondes, cafetière, bouilloire, sèche-cheveux, four, climatiseur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, frigo, congélateur ou encore fer à repasser. Le point commun de ces appareils ? Ils ont une consommation électrique importante, surtout s'ils fonctionnent en simultané.