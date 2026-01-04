20°C toute l'année en Europe : cette île au "printemps éternel" est un paradis fleuri

Situé à moins de 4 heures de vol de la France, ce refuge insulaire vit toute l'année dans la douceur printanière.

Vous en avez marre du froid et des journées pluvieuses et grises ? Inutile de partir au bout du monde pour retrouver des couleurs. À la porte de l'Europe, une destination méconnue défie les saisons avec un thermomètre qui ne descend jamais sous les 20°C.

Imaginez un jardin flottant où les fleurs s'épanouissent même en plein cœur de l'hiver. Entre falaises vertigineuses et sentiers de randonnée sauvages, ce joyau de l'Atlantique vous offre une parenthèse enchantée à l'abri du froid.

Rangez les manteaux et oubliez les décors gris, là-bas la nature semble avoir été épargnée par les saisons : azalées, orchidées et célèbres oiseaux du paradis peuplent même l'hiver ce paysage volcanique d'exception. Ce paradis n'est autre que Madère, la perle portugaise de l'Atlantique. Grâce à son climat subtropical humide particulièrement stable, l'archipel affiche une température moyenne annuelle de 19,5°C et selon Meteocity, "la différence entre les saisons y est si légère que vous pourriez oublier ce qu'est une doudoune".

Des forêts primaires de lauriers classées à l'Unesco aux sommets volcaniques déchiquetés, Madère est à visiter au moins une fois dans sa vie. Sa capitale, Funchal, allie avec brio charme historique et modernité. Après une balade dans les ruelles pavées ou une halte au vibrant Mercado dos Lavradores, les gourmets pourront s'attaquer aux spécialités locales comme l'espada com banana (poisson-sabre à la banane) ou le fameux bolo do caco, un pain à l'ail traditionnel, le tout accompagné d'un verre du légendaire vin de Madère.

Maison traditionnelle rurale au coucher du soleil dans le village de Santana sur l'île de Madère au Portugal. © Travel Faery - stock.adobe.com

Au-delà de sa nature fascinante, Madère brille par ses traditions séculaires, à l'image de ses broderies mondialement reconnues pour leur finesse extrême. Quant au village de Santana, célèbre pour ses célèbres maisons triangulaires aux toits de chaume colorés, il est un véritable emblème de l'histoire rurale madérienne.

Que vous soyez en quête de randonnées sportives le long des levadas (canaux d'irrigation historiques) ou simplement de tranquillité, l'hospitalité exemplaire des Madériens vous garantira un séjour placé sous le signe de la sécurité et du dépaysement. C'est la destination ultime pour ceux qui recherchent le soleil sans l'étouffante chaleur des zones tropicales, le tout à moins de 4 heures de vol de Paris.