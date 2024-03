Le secret des plaques du four étincelantes se cache dans votre garde-manger

Cette astuce étonnante et bon marché va redonner une seconde jeunesse à vos plaques de cuisson, lèche-frites du four compris.

Dans nos cuisines, les plaques de cuisson du four sont souvent maltraitées, et peu entretenues. Elles sont constamment exposées à la chaleur, aux éclaboussures et aux déversements de toutes sortes de préparations savoureuses mais hélas grasses, sucrées ou liquides. Avec le temps, ces plaques de cuisson peuvent perdre leur éclat, se couvrir de résidus incrustés et sembler irrémédiablement ternes. Mais avant de succomber à la tentation d'utiliser des produits chimiques agressifs ou de remplacer votre lèche-frites favori, découvrez le secret simple et naturel qui se cache dans votre garde-manger : la pomme de terre.

Oubliez les éponges, oubliez les brosses à vaisselle, et surtout oubliez les produits agressifs ! Une fois que vos plaques de four ont atteint un certain niveau de saletés, vous pouvez tenter la méthode naturelle de la pomme de terre. Comment une simple pomme de terre peut en venir à bout des traces tenaces de brûlé sur cet outil de cuisine ? Voici la solution.

La pomme de terre est un aliment de base dans de nombreuses recettes, mais sa valeur va bien au-delà de son utilisation culinaire. Sa texture légèrement abrasive et sa teneur en amidon et en acide oxalique en font un agent de nettoyage naturel efficace pour éliminer les résidus tenaces, même sur les plaques de cuisson. En plus d'être une solution respectueuse de l'environnement, l'utilisation de la pomme de terre pour nettoyer les plaques du four est simple, abordable et sans danger pour la santé.

Tout ce que vous avez à faire est de couper en deux une pomme de terre crue, de la tremper dans un peu de liquide vaisselle et du sel ou du bicarbonate de soude, puis de frotter votre plaque. Rincez-la ensuite à l'eau claire et admirez le résultat ! Cette technique fonctionne parce que les pommes de terre sont riches en amidons qui polissent le métal. La pomme de terre a aussi des qualités dégraissantes et d'absorption. Au final, l'amidon va permettre de redonner de l'éclat à votre plaque alors que l'ajout de liquide vaisselle aidera à éliminer la graisse. Enfin, le sel exfoliera la surface de vos plaques. Votre lèche-frites sera à nouveau propre et prêt à être utilisé pour votre prochaine recette.