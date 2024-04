Comment laver une couette qui ne rentre pas dans le lave-linge, sans aller au pressing

Laver une couette qui ne rentre pas dans le lave-linge peut sembler être un défi, mais avec les bonnes techniques, il est possible d'obtenir des résultats satisfaisants à la maison.

Laver une couette est essentiel pour éliminer poussière, acariens et résidus corporels afin de maintenir un environnement de sommeil sain. Si une couette pour enfant rentre dans la machine à laver, une couette deux personnes est souvent trop volumineuse, et vous risqueriez d'abimer votre machine. Beaucoup de gens se tournent alors vers le pressing ou le lavomatique, mais cela peut être coûteux et pas toujours nécessaire. Certains choisissent même l'option de ne pas la laver, ou pas assez souvent, par flemme de se déplacer.

Ceci n'est pas très hygiénique. Il est recommandé de laver sa couette 2 à 4 fois par an. Heureusement, il existe plusieurs méthodes alternatives pour laver votre couette à la maison sans avoir besoin de vous déplacer et de dépenser d'argent. Vous pouvez commencer par éliminer la poussière et les acariens en secouant votre couette par la fenêtre ou dans le jardin, puis en l'aspirant avec un aspirateur pour la dépoussiérer au maximum. Pensez à nettoyer l'embout de l'aspirateur avant de commencer.

Ensuite, passez au lavage maison de votre couette. Vous pouvez tout simplement la laver dans une baignoire ou un grand bac. Remplissez votre baignoire ou un grand bac d'eau tiède. Ajoutez une quantité appropriée de détergent doux. Assurez-vous de choisir un détergent conçu spécialement pour les textiles délicats. Mélangez le détergent dans l'eau pour le dissoudre complètement.

Natallia - stock.adobe.com © Natallia - stock.adobe.com

Vous pouvez maintenant immerger complètement la couette dans l'eau savonneuse. Pressez doucement la couette pour vous assurer que l'eau et le détergent pénètrent à travers les fibres, puis frottez délicatement avec vos mains ou une brosse douce les zones tachées ou sales de la couette. Assurez-vous de ne pas trop frotter pour éviter d'endommager les fibres. Passez ensuite au rinçage. Videz l'eau savonneuse de la baignoire ou du bac. Remplissez à nouveau avec de l'eau propre et rincez soigneusement la couette jusqu'à ce que toute trace de détergent soit éliminée.

Une fois que la couette est correctement rincée, pressez doucement pour éliminer l'excès d'eau. Assurez-vous de ne pas tordre ou étirer la couette, car cela pourrait déformer les fibres. Pour sécher la couette, vous pouvez l'étendre à plat sur une surface propre et plane à l'extérieur, à condition qu'il fasse beau temps. Cela peut prendre plusieurs jours. Sinon, vous pouvez utiliser un séchoir à tambour à basse température pour éviter d'endommager les fibres.

Le nettoyage à sec est aussi possible à la maison. C'est une bonne alternative l'hiver quand il n'y a pas de soleil pour faire sécher la couette dehors. Placez votre couette sur une serviette sèche. Imbibez un chiffon avec un mélange moitié eau et moitié ammoniaque. Tamponnez ce chiffon sur la couette, puis tamponnez de nouveau avec un chiffon propre humide. Faites sécher la couette.