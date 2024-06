Ce bouton de la machine à laver est vraiment utile, trop de gens l'ignorent

Ce bouton de la machine est souvent sous-estimé. Il peut pourtant vous sauver dans de nombreuses situations.

Presque tout le monde possède une machine à laver. Cet appareil fait parti de notre quotidien, et chacun a ses petites habitudes de lavage. Certains préfèrent un lavage à 30 degrés, plus économique, alors que d'autres privilégient les programmes courts pour gagner du temps. Il existe même aujourd'hui de nombreuses fonctionnalités et programmes pour vous faciliter le quotidien, comme lavage des vêtements de sport, du linge délicat, des pulls en laine, ou encore des vêtements de bébé.

Mais saviez-vous que bien souvent, votre lave-linge possède un bouton ou un programme que peu de gens connaissent et utilisent ? Pourtant, ce bouton peut s'avérer extrêmement utile dans plusieurs situations. Il s'agit du bouton de vidange. Comment peut-il vous sauver de certains tracas ménagers ?

L'une des principales fonctions du bouton de vidange est de permettre l'évacuation de l'eau en cas de panne de la machine. Lorsque ce bouton est enfoncé, la machine libère l'eau restante et arrête le cycle de lavage. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil, ou dans les programmes. Il est souvent représenté par le symbole d'une bassine remplie et au-dessus d'une flèche vers le bas.

Ici le bouton de vidange est tout en bas, bien reconnaissable avec sa flèche pointant vers le bas. © 123RF - TAGdesign

Imaginez que votre lave-linge s'arrête brusquement en plein cycle, laissant vos vêtements trempés dans un tambour rempli d'eau. Dans ce cas, le bouton de vidange est votre allié. Il vous permet de vider l'eau stagnante sans avoir à forcer l'ouverture de la porte, ce qui pourrait causer des dégâts et inonder votre pièce.

Mais ce n'est pas tout. Qui n'a jamais oublié de vider ses poches avant de lancer une machine ? Clés, pièces de monnaie, petits jouets d'enfants ou même bijoux peuvent se retrouver coincés dans le tambour ou dans les tuyaux de la machine. En utilisant le bouton de vidange, vous pouvez facilement vider l'eau et récupérer ces objets sans risquer de les abîmer ou de causer des dommages internes à la machine.

Un autre avantage méconnu du bouton de vidange est son rôle dans l'entretien régulier de votre machine à laver. Utiliser ce bouton pour vidanger l'eau résiduelle après plusieurs cycles de lavage permet de prévenir les mauvaises odeurs et l'accumulation de dépôts de calcaire ou de résidus de détergent. En intégrant cette action dans votre routine de nettoyage, vous prolongerez la durée de vie de votre appareil et assurerez un fonctionnement optimal.

Enfin, le bouton de vidange est particulièrement utile lors des déménagements. Avant de transporter votre machine à laver, il est essentiel de vider toute l'eau qu'elle pourrait contenir. Cela évite non seulement les fuites pendant le transport, mais aussi les risques de détérioration des composants internes dus à l'humidité. Une simple pression sur le bouton de vidange permet de vider rapidement l'eau restante, facilitant ainsi le déplacement de l'appareil.