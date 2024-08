Un moyen simple de bannir les mauvaises odeurs des vêtements, un seul ingrédient suffit

Ce produit est magique. Il élimine sans effort les mauvaises odeurs sur les vêtements. Et cela, sans avoir à frotter !

Odeur d'humidité, odeur de renfermé, odeur de transpiration, odeur de cuisine ou encore de fumée… On est tous confronté un jour ou l'autre à ce problème courant. Parfois, un simple lavage en machine ne permet pas d'éliminer totalement les mauvaises odeurs incrustées sur vos vêtements.

Heureusement, il existe de nombreuses façons de se débarrasser des odeurs et d'éviter qu'elles ne réapparaissent. Une est particulièrement efficace et très facile à mettre en œuvre. Elle ne vous demandera aucun effort. La solution : le vinaigre blanc. Si vous le connaissiez pour sa capacité à tout nettoyer ou presque dans la maison, vous savez maintenant que c'est votre nouvel allié contre les mauvaises odeurs sur vos vêtements. Mais attention à bien l'utiliser.

© Bacho Foto - stock.adobe.com

Il ne s'agit pas ici de vaporiser vos vêtements de vinaigre blanc. L'astuce est encore plus simple que ça ! Il vous suffit d'ajouter du vinaigre blanc directement dans votre machine à laver. Versez une demi-tasse à une tasse de vinaigre dans le compartiment de rinçage ou directement dans le tambour avec vos vêtements. Le vinaigre agira pendant le cycle de lavage pour neutraliser les odeurs et adoucir les tissus sans laisser de résidu odorant.

Si certains de vos vêtements sont particulièrement imprégnées d'odeurs, comme les vêtements de sport par exemple, il peut être utile de les prétraiter avant de les laver. Remplissez une bassine d'eau froide et ajoutez-y une tasse de vinaigre blanc. Faites tremper vos vêtements dans cette solution pendant au moins une heure. Le vinaigre agira pour désodoriser et tuer les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Ensuite, lavez en machine en pensant à ajouter votre demi tasse de vinaigre blanc.

Ensuite, sortez le linge de la machine directement après que le cycle de lavage soit terminé, et dans la mesure du possible, faites sécher votre linge dehors. Plus il sèchera vite et à l'air libre, moins il y aura de risque qu'il sente le renfermé. Certes en hiver cela sera plus difficile. A cette période, pensez à bien espacer les vêtements sur votre portant, ils sècheront plus rapidement.