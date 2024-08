Utiliser des peaux d'orange, c'est la solution efficace contre cette petite bête d'été

Grace à cette astuce de grand-mère avec des peaux d'orange, cet insecte ne viendra plus vous embêter cet été.

Même si ce n'est plus la plein saison, les oranges sont font parties des fruits très consommés en été en jus et en cocktails. mais saviez vous que vous pouviez recycler les pelures d'orange pour éloigner un insecte très agaçant en été ? Et oui, avec les beaux jours, les moustiques ont leur grand retour, gâchant souvent nos soirées en plein air et perturbant nos nuits. Si les solutions chimiques comme les sprays, les prises anti moustiques et les diffuseurs peuvent être efficaces, elles ne sont pas toujours idéales pour notre santé ou pour l'environnement.

Heureusement, de nombreuses alternatives naturelles, dont une très surprenante qui est encore peu connue : les peaux d'orange. Riches en huiles essentielle et en composés volatils comme le limonène et le linalool, connus pour leurs propriétés insectifuges, les pelures d'orange sont de véritables répulsifs qui éloignent les moustiques. Ces composés agissent en perturbant les récepteurs sensoriels des moustiques, les désorientant et les empêchant de nous repérer comme cible.

Cette astuce de grand-mère est non seulement écologique mais aussi très économique. Voici différentes façons d'utiliser ces épluchures pour un été sans moustiques. Placez des morceaux de peau d'orange fraîche sur les rebords de fenêtres, les tables de jardin, les tables de nuit, ou toute autre zone où vous souhaitez repousser les moustiques. Remplacez-les régulièrement, car les huiles essentielles se dissipent avec le temps.

© donikz - stock.adobe.com

Si vous n'êtes pas fan d'avoir des pelures d'orange fraîches sur votre table de nuit, faites-les sécher, puis réduisez-les en petits morceaux. Placez-les ensuite dans des sachets en tissu que vous disposerez sur la table de nuit, la commode, dans les tiroirs, les placards, ou sous les coussins de jardin.

Vous pouvez aussi fabriquer un spray répulsif. Pour cela, faites macérer des épluchures d'orange dans de l'alcool à 70° pendant une semaine. Filtrez ensuite le liquide et versez-le dans un vaporisateur. Ce spray peut être appliqué sur la peau (après un test cutané pour éviter toute réaction allergique) ou pulvérisé dans les pièces et sur les textiles. Une autre solution est de faire sécher des peaux d'orange, puis de les brûler dans un récipient adapté. La fumée dégagée, imprégnée d'huiles essentielles, éloignera les moustiques. Cette méthode est idéale pour les soirées en extérieur.

Cependant, il est important de noter que l'efficacité des peaux d'orange peut varier en fonction des espèces de moustiques et de leur résistance. Si vous êtes toujours piqué, il est conseillé de combiner cette méthode avec d'autres pratiques préventives, comme l'installation de moustiquaires et l'élimination des eaux stagnantes autour de la maison.