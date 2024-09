Déboucher l'évier est plus simple que vous ne le pensez, ce produit suffit

L'eau de votre évier met du temps à s'écouler ? Cette solution ne vous demande aucun effort, et un seul produit de votre cuisine suffit.

Votre évier est bouché, et l'eau commence à stagner, vous donnant des sueurs froides à l'idée de devoir faire appel à un plombier ? Ce problème est très courant, vous n'êtes pas le seul. L'accumulation de graisse et de débris alimentaires peut entraîner un écoulement lent de l'eau de l'évier. Au fil du temps, ce qui n'était qu'un petit blocage peut devenir plus important, vous obligeant à faire appel à un professionnel pour résoudre le problème.

Pas de panique ! Il existe une solution très simple et vraiment efficace avec un produit que vous avez certainement déjà chez vous si vous avez un lave-vaisselle. C'est la technique de la tablette de lave-vaisselle. Oui, vous avez bien lu, ce petit cube conçu pour nettoyer vos assiettes, vos couverts et vos verres peut également faire des merveilles dans vos canalisations. Voici comment.

© New Africa - stock.adobe.com

Si l'évier est complètement bouché et que l'eau ne s'écoule pas du tout, retirez autant d'eau que possible avec une tasse ou un bol. L'objectif est de laisser la tablette entrer directement en contact avec le bouchon. Placez une tablette de lave-vaisselle directement dans le drain de l'évier. Si la tablette est trop grosse pour passer dans le trou, vous pouvez la couper en morceaux. Faites bouillir une casserole d'eau, puis versez-la lentement dans le drain, directement sur la tablette. La chaleur de l'eau va activer la tablette, permettant aux agents nettoyants de se dissoudre et d'agir sur le bouchon.

Ensuite, laissez la magie opérer ! Généralement 10 à 15 minutes suffisent. Après le temps d'attente, faites couler de l'eau chaude dans l'évier pour rincer les résidus dissous. Si l'eau s'écoule correctement, votre évier est débouché. Sinon, vous pouvez répéter l'opération une seconde fois.

Si cette technique est vraiment efficace, c'est parce que les tablettes de lave-vaisselle contiennent des agents nettoyants puissants conçus pour dissoudre les graisses, les résidus alimentaires et autres dépôts tenaces. Ces mêmes propriétés peuvent être mises à profit pour déboucher un évier obstrué par des amas de graisse ou de savon. De plus, ces tablettes sont conçues pour se dissoudre lentement, permettant aux agents actifs de bien pénétrer les bouchons et de les désagréger efficacement.